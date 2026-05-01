मोठी बातमी! पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक रद्द; उद्या पुन्हा होणार मतदान, कारण काय?

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. येथील दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यातील १५ मतदान केंद्रांवर उद्या पुन्हा मतदान घेण्यात येणार आहे. यात मगराहाट पश्चिम मतदारसंघातील ११ आणि डायमंड हार्बरमधील ४ मतदान केंद्रांचा समावेश आहे. निवडणूक आय़ोगाने यासंदर्भात माहिती दिली आहे. त्यानुसार उद्या सकाळी ७ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत याठिकाणी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे..या सर्व केंद्रांवर २९ एप्रिल रोजी दुसऱ्या टप्प्यात मतदान झाले होते. मात्र, मतदानादरम्यान अनियमिततेच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे निवडणूक आयोगाने ते मतदान रद्द करून पुनर्मतदानाचा निर्णय घेतला आहे. मगराहाट पश्चिम आणि डायमंड हार्बर मतदारसंघातील निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून आणि निरीक्षकांकडून मिळालेल्या अहवालांच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे..West Bengal Election: पक्षाचे कार्यकर्ते मरण्यासही तयार: ममता बॅनर्जी; भाजप निवडणुकीत फेरफार करीत आहे.निवडणूक आयोगाने 'Representation of the People Act, 1951' अंतर्गत येथील मतदान रद्द केले आहे. विशेष म्हणजे, दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यातील तब्बल ७७ मतदान केंद्रांवर पुनर्मतदानाची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, सध्या फक्त १५ केंद्रांवरच पुनर्मतदान जाहीर करण्यात आले असून उर्वरित ६२ केंद्रांबाबत अद्याप कोणताही निर्णय जाहीर झालेला नाही..दरम्यान, २९ एप्रिल रोजी मतदानादरम्यान दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यातील बसंती परिसरात हिंसाचाराच्या घटनाही घडल्या. येथे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार विकास सरदार यांच्यावर हल्ला झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्या वाहनाची तोडफोड करण्यात आली, ज्यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..EVMवर भाजपच्या पर्यायावर टेप लावल्याची तक्रार; निवडणूक आयोग म्हणाले, खरं असेल तर पुन्हा मतदान घेऊ.माहितीनुसार, विकास सरदार हे मतदान केंद्र क्रमांक ७६ वर पाहणीसाठी गेले असताना काही अज्ञात व्यक्तींनी त्यांच्यावर हल्ला केला. या घटनेदरम्यान त्यांच्या सुरक्षारक्षकांकडील शस्त्रे हिसकावण्याचाही प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, केंद्रीय सुरक्षा दल उपस्थित असूनही परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी त्यांनी अपेक्षित हस्तक्षेप केला नाही, असा आरोपही करण्यात आला आहे.