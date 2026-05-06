West Bengal Violence: निकालानंतर कोलकात्यात थरार! टीएमसी कार्यालयावर बुलडोझर, रस्त्यांवर भीषण गोंधळ; VIDEO व्हायरल

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर राज्यात हिंसाचाराच्या घटना घडत आहेत. भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्त्यांमध्ये झालेल्या संघर्षात दोन्ही पक्षांच्या एक-एक कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी रात्री उशिरा कोलकातातील न्यू मार्केट परिसरात तणाव निर्माण झाला. येथे टीएमसीच्या कार्यालयावर बुलडोझर कारवाई करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडली..वृत्तानुसार, स्थानिक जमावाने टीएमसीच्या कार्यालयासह काही दुकानांनाही लक्ष्य केले. बुलडोझरचा वापर करून इमारत पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आली. इंडिया टुडेने दिलेल्या माहितीनुसार, न्यू मार्केट युनियनशी संबंधित टीएमसी कार्यालयावर हा हल्ला झाला. या घटनेचे व्हिडिओ सोशल माध्यमांवर व्हायरल झाले असून, परिसरात प्रचंड गोंधळ दिसत आहे. ऐतिहासिक हॉग मार्केटच्या आसपासच्या व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. अनेक दुकानदारांनी आपली दुकाने तातडीने बंद करून सुरक्षित ठिकाणी पलायन केले..तृणमूल काँग्रेस पक्षात प्रचंड संतापाची लाटया घटनेमुळे तृणमूल काँग्रेस पक्षात प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे. पक्षाने भाजपवर जोरदार टीका केली असून, या कृत्याला 'गुंडगिरी' असे संबोधले आहे. एका अधिकृत निवेदनात टीएमसीने म्हटले आहे की, भाजप समर्थकांच्या एका जमावाने पक्षाच्या कार्यालयावर हल्ला केला आणि स्थानिक दुकानदारांनाही लक्ष्य केले. पक्षाने याला राजकीय सूडभावनेचे कृत्य म्हटले आहे.टीएमसीने आणखी एक गंभीर आरोप केला आहे. केंद्रीय सुरक्षा दलांना या घटनेदरम्यान 'मागे राहण्याचे' निर्देश देण्यात आले होते, असा दावा पक्षाने केला. यामुळे हल्लेखोरांना मुक्तपणे कारवाई करता आली, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे कोलकातासह राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे..निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यात सातत्याने हिंसाचाराच्या घटना घडत असल्याने सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. दोन्ही पक्षांतील संघर्षामुळे एकूण दोन कार्यकर्त्यांचा जीव गेल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. टीएमसीने या घटनेची निंदा करताना, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..व्यापारी वर्ग मोठ्या संकटातदरम्यान, न्यू मार्केट परिसरातील व्यापारी वर्ग मोठ्या संकटात सापडला आहे. ऐतिहासिक बाजारपेठेच्या आसपासच्या भागात अशा प्रकारची हिंसक घटना घडल्याने व्यावसायिकांना मोठा धक्का बसला आहे. अनेकांनी रात्री उशिरा आपला मालमत्ता सोडून सुरक्षित जागी आश्रय घेतला.निवडणुकीनंतर दोन्ही प्रमुख पक्षांमध्ये वाढलेल्या शत्रुत्वामुळे राज्यात शांतता भंग होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले असले तरी, टीएमसीने व्यक्त केलेल्या संतापामुळे पुढील काही दिवस राज्यात राजकीय उलथापालथ कायम राहण्याची शक्यता आहे.