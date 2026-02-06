देश

Unemployment Allowance: आनंदाची बातमी! बेरोजगार तरुणांना दरमहा ₹1,500 भत्ता मिळणार; राज्य सरकारची मोठी घोषणा, पण वयमर्यादा काय?

Banglaar Yuva Sathi allowance: पश्चिम बंगाल सरकारने मोठी सवलत जाहीर केली आहे. २१ ते ४१ वयोगटातील बेरोजगारांना ₹१,५०० भत्ता मिळणार आहे. ही योजना फायद्याची ठरणार आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

२०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पश्चिम बंगाल सरकार एक मोठे पाऊल उचलत आहे. यावेळी राज्य सरकारने पात्र तरुणांना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक मदत देऊन बेरोजगारी भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना १५ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू केली जाईल. या योजनेचा उद्देश माध्यमिक किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या परंतु अद्याप नोकरी मिळालेली नाही किंवा इतर कोणतीही सरकारी शिष्यवृत्ती न मिळालेल्या तरुणांना आर्थिक मदत करणे आहे.

