Unemployment Allowance: आनंदाची बातमी! बेरोजगार तरुणांना दरमहा ₹1,500 भत्ता मिळणार; राज्य सरकारची मोठी घोषणा, पण वयमर्यादा काय?

२०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पश्चिम बंगाल सरकार एक मोठे पाऊल उचलत आहे. यावेळी राज्य सरकारने पात्र तरुणांना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक मदत देऊन बेरोजगारी भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना १५ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू केली जाईल. या योजनेचा उद्देश माध्यमिक किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या परंतु अद्याप नोकरी मिळालेली नाही किंवा इतर कोणतीही सरकारी शिष्यवृत्ती न मिळालेल्या तरुणांना आर्थिक मदत करणे आहे. ."बांगलार युवा साथी" प्रकल्प नावाची ही नवीन योजना २१ ते ४१ वयोगटातील पात्र बेरोजगार लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त पाच वर्षांसाठी किंवा त्यांना नोकरी मिळेपर्यंत दरमहा ₹१,५०० आर्थिक मदत प्रदान करेल. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी अंदाजे ₹५,००० कोटींचे बजेट वाटप केले आहे. सरकारच्या मते, ही योजना १५ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू केली जाईल. म्हणजेच विधानसभा निवडणुकीनंतर ती औपचारिकपणे सुरू केली जाईल..याव्यतिरिक्त अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकारने महिलांसाठी सुरू असलेल्या लक्ष्मी भंडार योजनेत वाढ करण्याची घोषणा केली. फेब्रुवारीपासून सामान्य श्रेणीतील महिलांना दरमहा ₹१,५०० आणि अनुसूचित जाती/जमाती श्रेणीतील महिलांना दरमहा ₹१,७०० मिळतील. लक्ष्मी भंडार योजनेसाठी एकूण ₹१५,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे..राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा जाहीर केला. १ एप्रिलपासून वाढीव महागाई भत्ता (डीए) लागू केला आणि सातवा वेतन आयोग स्थापन केला. या घोषणांकडे तरुण, महिला आणि कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारकडून महत्त्वपूर्ण आर्थिक मदत म्हणून पाहिले जात आहे आणि २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचे हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.