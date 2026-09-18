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Nandigram Bypoll : पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम पोटनिवडणुकीआधी मोठा ट्विस्ट; ममता बॅनर्जींच्या उमेदवाराची अचानक माघार, नेमकं काय घडलं?

Mamata Banerjee : नंदीग्राम विधानसभा पोटनिवडणुकीपूर्वी ममता बॅनर्जी यांच्या गटाच्या उमेदवार संचिता प्रधान डे यांनी उमेदवारी मागे घेतली आहे. संचिता प्रधान डे यांच्या उमेदवारीची घोषणा झाली होती आणि त्यांना ‘फुटबॉल खेळाडू’ हे निवडणूक चिन्ह मिळाले होते.
Sanchita Pradhan Dey withdraws her candidature from the Nandigram Assembly bypoll

Sanchita Pradhan Dey withdraws her candidature from the Nandigram Assembly bypoll

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम विधानसभा पोटनिवडणुकीपूर्वी राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाच्या उमेदवार संचिता प्रधान डे यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांची राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ येथे भेट घेतल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.

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