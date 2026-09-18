Nandigram Bypoll : पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम पोटनिवडणुकीआधी मोठा ट्विस्ट; ममता बॅनर्जींच्या उमेदवाराची अचानक माघार, नेमकं काय घडलं?

पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम विधानसभा पोटनिवडणुकीपूर्वी राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाच्या उमेदवार संचिता प्रधान डे यांनी निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांची राज्य सचिवालय ‘नबान्न’ येथे भेट घेतल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे..संचिता प्रधान डे यांना ममता बॅनर्जी यांच्या गटाने नंदीग्राममधून उमेदवारी दिली होती. १३ सप्टेंबर रोजी त्यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली होती. उमेदवारी अर्जांच्या छाननीनंतर त्यांना ‘फुटबॉल खेळाडू’ हे निवडणूक चिन्ह मिळाले होते. त्यानंतर त्यांनी नबान्न येथे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांची भेट घेतली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या भेटीत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे आशीर्वादही घेतले. सुरुवातीला ही भेट केवळ सौजन्यभेट असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर उमेदवारी मागे घेण्यात आल्याने या भेटीबाबत विविध तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत..TMC Symbol Row : निवडणूक आयोगाने 'तृणमूल'चे चिन्ह गोठवले ! ममता आणि रितब्रता गटांकडून मागवले नवे चिन्ह अन् नाव.दरम्यान, संचिता प्रधान डे यांनी माघार घेण्यामागचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयाचा नंदीग्राममधील निवडणूक समीकरणांवर काय परिणाम होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. .टीएमसीमधील दोन गटांमुळे नंदीग्राममध्ये बदलले समीकरणटीएमसीमधील दोन गटांना नावे आणि निवडणूक चिन्हे देण्याच्या प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड झाली आहे. निवडणूक आयोगाने ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव आणि ‘फुटबॉल खेळाडू’ हे चिन्ह दिले आहे. तर अरूप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव आणि ‘लिफाफा’ हे चिन्ह देण्यात आले आहे..TMC Name Symbol Row : 'तृणमूल'मधील दोन्ही गटांना निवडणूक आयोगाची नवी ओळख; ममता गटाला फुटबॉलपटू, तर बंडखोर गटाला मिळाले 'लिफाफा' चिन्ह.आयोगाने आगामी पोटनिवडणुकीत दोन्ही गटांना मूळ ‘ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ नाव आणि ‘दोन फुले व गवत’ हे पारंपरिक चिन्ह वापरण्यास मनाई केली आहे. .नंदीग्राममधून भाजपने हसीरानी रथ यांना उमेदवारी दिली आहे. त्या सुवेंदू अधिकारी यांचे माजी वैयक्तिक सहाय्यक चंद्रनाथ रथ यांच्या मातोश्री आहेत. तसेच रितब्रत यांच्या गटाचे मोहम्मद एतेशमुल हक, काँग्रेस आणि डाव्या आघाडीचे उमेदवारही रिंगणात आहेत. .६ ऑक्टोबरला मतदाननंदीग्राम आणि रेजीनगर विधानसभा मतदारसंघांसाठी ६ ऑक्टोबरला मतदान, तर ९ ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे. सुवेंदू अधिकारी यांनी नंदीग्राम आणि भवानीपूर या दोन्ही जागा जिंकल्यानंतर नंदीग्रामची जागा सोडली. त्यामुळे ही जागा रिक्त झाली. दुसरीकडे, AJUP नेते हुमायून कबीर यांनी रेजीनगरची जागा सोडल्याने तेथेही पोटनिवडणूक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.