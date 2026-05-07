West Bengal political violence: बंगालचं खुनी राजकारण! विरोधकांच्या मुलांचं रक्त आईला खायला लावलं होतं... सर्वात भयानक हत्याकांड...

पश्चिम बंगाल विधानसभेचे निकाल लागल्यानंतर राज्यात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार पाहायला मिळत आहे. नेते सुवेंदू अधिकारी यांचे वैयक्तिक सहाय्यक आणि अत्यंत विश्वासू सहकारी चंद्रनाथ रथ यांची बुधवारी रात्री गोळ्या घालून निर्घृण हत्या करण्यात आली. यापूर्वी देखील दोन जणांचा मृत्यू झाला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय हिंसाचार हा काही नवीन नाही. राजकारणातून हत्या हा पश्चिम बंगालचा इतिहास आहे. .राजकारणातील हिंसक इतिहास असलेलं राज्यपश्चिम बंगाल हे भारतीय राजकारणातील एक अत्यंत संवेदनशील आणि हिंसक इतिहास असलेलं राज्य आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात इथे वामपंथीय पक्षांची, विशेषतः सीपीआय(एम) ची वाढती ताकद आणि काँग्रेससोबतचा संघर्ष यामुळे राजकीय हिंसा ही नेहमीची बाब बनली. अशा हिंसक घटनांपैकी एक अत्यंत क्रूर आणि मन हेलावणारी घटना म्हणजे सैनबारी हत्याकांड, १७ मार्च १९७० रोजी बर्धमान येथे घडलेल्या या घटनेत केवळ दोन तरुण भावांना मारलं गेलं नाही, तर त्यांच्या आईला त्यांच्या रक्ताने माखलेला भात खाण्यास भाग पाडलं गेलं. ही घटना बंगालच्या राजकारणातील काळ्या अध्यायांपैकी एक आहे..संयुक्त आघाडीचे सरकारत्या काळात पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय अस्थिरता शिगेला पोहोचली होती. १९६७ आणि १९६९ च्या निवडणुका नंतर युनायटेड फ्रंट सरकार स्थापन झालं होतं, ज्यात सीपीआय(एम) ची प्रमुख भूमिका होती. , घटनेच्या एक दिवस आधी राज्यातील संयुक्त आघाडीचे सरकार कोसळले होते आणि त्याचा सदस्य पक्ष असलेल्या सीपीएमने संप पुकारला होता. या निमित्ताने निघालेल्या मिरवणुकीतून हिंसा भडकली. सैन कुटुंबीय काँग्रेस समर्थक होते. प्रणब कुमार सैन आणि मलय कुमार सैन हे दोन भाऊ स्थानिक पातळीवर काँग्रेसशी संबंधित होते. त्यांच्या घरावर सीपीआय(एम) च्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला चढवला..१७ मार्च १९७० रोजी सकाळी बर्धमान शहरातील राधानगर परिसरात सैनबारी येथे ही घटना घडली. मोठ्या संख्येने सीपीआय(एम) कार्यकर्ते सैन परिवाराच्या घरावर चालून आले. घरात प्रणब, मलय, त्यांची आई मृग्नयना देवी, इतर कुटुंबीय आणि खासगी शिक्षक जितेंद्रनाथ रॉय उपस्थित होते. हल्लेखोरांनी प्रणब आणि मलय यांना घराबाहेर ओढलं. त्यांना मारहाण केली, चाकूने वार केले आणि शेवटी त्यांचा खून केला. जितेंद्रनाथ रॉय, जे मुलांना शिकवायला आले होते, त्यांना देखील क्रूरपणे मारलं गेलं..चंद्रनाथ रथ कोण होते? हवाई दलाची नोकरी सोडून बनले सुवेंदू अधिकारी यांचे विश्वासू; भवानीपूर मतदारसंघाची होती जबाबदारी.सगळ्यात भयानक भाग होता तो मृग्नयना देवी यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराचा. हल्लेखोरांनी प्रणब आणि मलय यांच्या रक्ताने माखलेला भात आईच्या तोंडी घातला. "माझी सासू मृग्नयना देवी हल्लेखोरांना थांबवण्याचा प्रयत्न करत होत्या, पण त्यांना डोक्यात मारलं गेलं. दोन हल्लेखोरांनी प्रणब आणि मलय यांचं रक्त भातात मिसळून तिच्या तोंडी कोंबलं," अशी साक्ष नंतरच्या काळात नोंदवली गेली. ही घटना केवळ राजकीय विरोधकांना संपवण्याची नव्हती, तर कुटुंबाला मानसिकदृष्ट्या खच्ची करणारी होती. बंगालच्या राजकारणात 'सैनबारी' हे नाव यामुळे कायमचे काळे ठसे पडले..१९६०-७० च्या दशकात नक्सलवादी चळवळ, भूमी सुधारणा, शिक्षण क्षेत्रातील संघर्ष यामुळे बंगालमध्ये हिंसा सामान्य झाली होती. सीपीआय(एम) ने आपल्या वर्चस्वासाठी काँग्रेस समर्थकांना लक्ष्य केलं. सैन परिवार पूर्व बंगालमधून आलेले निर्वासित किंवा स्थानिक प्रभावशाली कुटुंब होतं. त्यांचा काँग्रेसशी संबंध हाच त्यांचा 'गुन्हा' ठरला. हल्ल्यात ८० हून अधिक सीपीआय(एम) कार्यकर्त्यांवर आरोप झाले. बिनॉय कोनार, निरूपम सेन (खोकन सेन), अमल हलदर यांसारख्या नेत्यांचे नाव घेतले गेले..मुखर्जी आयोगाने या घटनेची चौकशी केली. अहवालात सीपीआय(एम) कार्यकर्त्यांनी हल्ला केल्याचे निष्पन्न झाले. तरीही न्याय मिळण्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालली. २०११ मध्ये अरुणाव बसु आयोग नेमला गेला. अनेक वर्षांनंतरही पूर्ण न्याय मिळाला नाही. अनेक आरोपी राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली होते, त्यामुळे खटले लांबणीवर पडले..बंगालमध्ये राजकीय हत्यांची मालिकाच चाललीसैनबारी ही एकट्या घटना नव्हती. बंगालमध्ये राजकीय हत्यांची मालिकाच चालली. आतापर्यंत अनेक लोक राजकीय हिंसेत मरण पावले. काँग्रेस-डावे संघर्ष, नंतर तृणमूल काँग्रेस आणि सीपीआय(एम) यांच्यातील लढा यामुळे बंगाल 'खुनी राजकारण' चे प्रतीक बनलं. संदेशखाली, बंटला यासारख्या घटनांमध्येही महिलांवर अत्याचार, जमिनी हडप आणि राजकीय दहशतवाद दिसला. आजही बंगालमधील निवडणुका, पंचायत किंवा विधानसभा मतदारसंघात हिंसाचाराची छाया दिसते.