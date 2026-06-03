West Bengal Political Crisis : ममतांना मोठा धक्का, 60 बंडखोरांनी मांडली वेगळी चूल; गटनेते पदी ऋतब्रत यांची निवड, पक्ष चिन्हावरही केला दावा

कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडली असून तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) पक्षात मोठी फूट पडल्याचे चित्र समोर आले आहे. पक्षाच्या 80 आमदारांपैकी तब्बल 60 आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या गटाला विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ बोस यांनी मान्यता दिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे..विधानसभा अध्यक्षांनी ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला अधिकृत मान्यता देत त्यांची गटनेते म्हणून नियुक्तीही मंजूर केली आहे. त्यामुळे टीएमसीच्या अध्यक्षा आणि माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी हा मोठा राजकीय धक्का मानला जात आहे..ममता बॅनर्जी यांनी विरोधी पक्षनेतेपदासाठी शोभनदेब चट्टोपाध्याय यांच्या नावाची घोषणा केली होती. मात्र, पक्षातील बहुसंख्य 60 आमदारांनी त्या निर्णयाला विरोध दर्शविला. त्यानंतर ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन आपलाच गट हा खरा टीएमसी विधिमंडळ गट असल्याचा दावा केला आणि विरोधी पक्षनेतेपदासाठी मान्यता मागितली. आमदारांच्या संख्याबळाचा विचार करून विधानसभा अध्यक्षांनी ऋतब्रत बॅनर्जी यांना गटनेते म्हणून मान्यता दिली. इतकेच नव्हे तर त्यांना विरोधी पक्षनेत्यांच्या कार्यालयाची चावीही सुपूर्द करण्यात आली आहे. दरम्यान, नव्या गटाने चार उपविरोधी पक्षनेत्यांची नियुक्ती जाहीर केली आहे. जावेद अहमद खान, शबीना यास्मीन, शीलू साह आणि संदीपन साह यांची उपविरोधी पक्षनेते म्हणून निवड करण्यात आली आहे. तसेच अकीरजम्मा यांची मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे..ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या मते, संसदीय नियमांनुसार त्यांचा गट बंगाल विधानसभेतील अधिकृत आणि प्रमुख विरोधी पक्ष ठरतो. या गटाला मिळालेला ६० आमदारांचा पाठिंबा हा पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या दोन-तृतीयांश बहुमतापेक्षाही जास्त आहे.या घडामोडींमुळे पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसीच्या नेतृत्वावर आणि पक्षाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आगामी काळात ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटालाच अधिकृत टीएमसी म्हणून मान्यता मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विशेष म्हणजे, निवडणुकीच्या निकालानंतर पक्षविरोधी कारवायांचा आरोप करत ममता बॅनर्जी यांनी ऋतब्रत बॅनर्जी आणि संदीपन साह यांना पक्षातून निलंबित केले होते. त्यामुळे हा वाद आणखी गुंतागुंतीचा बनला आहे..Karnataka Chief Minister : कर्नाटकात अखेर सस्पेन्स संपला! हातात संविधान घेऊन डी. के. शिवकुमार यांनी घेतली मुख्यमंत्रीपदाची शपथ, जी. परमेश्वर बनले उपमुख्यमंत्री.मात्र, या घडामोडींवर माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. विशेष म्हणजे, बंडखोर गटाने आपल्या पत्रात ममता बॅनर्जी यांना पक्षप्रमुख म्हणून मान्यता कायम ठेवली आहे. तथापि, अभिषेक बॅनर्जी यांचे नेतृत्व स्वीकारण्यास आणि विधिमंडळ पक्षाशी संबंधित निर्णयांना मान्यता देण्यास त्यांनी नकार दिला आहे..बनावट स्वाक्षरी प्रकरणातून वादाची ठिणगीविरोधी पक्षनेत्याच्या निवडीसंदर्भातील ठरावावर बनावट स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्याचा आरोप केल्यानंतर ऋतब्रत बॅनर्जी आणि संदीपान साहा यांना पक्षातून निलंबित करण्यात आले होते. या कारवाईनंतरच टीएमधील अंतर्गत संघर्ष उघडपणे समोर आला..दोन्ही आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे तक्रार दाखल करताना शोभनदेव यांना विरोधी पक्षनेते करण्याच्या प्रस्तावावर त्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या वापरण्यात आल्याचा आरोप केला होता. आपल्या निलंबनामागे हीच तक्रार कारणीभूत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे..ममता बॅनर्जींकडून समित्या बरखास्तपक्षातील वाढत्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी राज्यस्तरीय सर्व समित्या आणि पक्षाशी संलग्न आघाडी संघटना तात्काळ प्रभावाने बरखास्त करण्याची घोषणा केली. पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेची व्यापक पुनर्रचना करण्याची तयारी सुरू असल्याचेही संकेत मिळत आहेत..Gopalgad Fort : शिवकालीन गोपाळगड किल्ल्याबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ऐतिहासिक वारशाचा वाद आता मिटणार? मंत्री शेलारांनी दिले जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट आदेश.बंडखोरांना पक्षावर ताबा मिळवणं कठीण?राजकीय विश्लेषकांच्या मते, बंडखोर आमदारांना विरोधी पक्षनेता किंवा मुख्य प्रतोद यांसारख्या पदांवर दावा करता येऊ शकतो. मात्र, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणांप्रमाणे थेट पक्षावर मालकी हक्क सांगणे सहज शक्य होणार नाही..अशा परिस्थितीत पक्षावर कोणाचे खरे नियंत्रण आहे, याचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडून घेतला जाऊ शकतो. हे प्रकरण न्यायालयातही जाऊ शकते. यासाठी पक्षाच्या लोकसभेतील किमान दोन-तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक ठरू शकतो. टीएमसीच्या २८ खासदारांपैकी किमान १९ खासदारांचा पाठिंबा मिळाल्यासच हा दावा अधिक मजबूत होईल..पक्षांतरबंदी कायद्याची भूमिका महत्त्वाचीहे संपूर्ण प्रकरण संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरबंदी कायदा, पक्षाची अंतर्गत घटना आणि निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार हाताळले जाईल.२००३ मधील ९१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, एखाद्या पक्षातील किमान दोन-तृतीयांश आमदारांनी वेगळा गट स्थापन केल्यास त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळू शकते. त्यानंतर पक्षावरील वास्तविक नियंत्रणाबाबत निवडणूक आयोग निर्णय घेतो..महाराष्ट्रातील फूटप्रकरणांची पुनरावृत्ती?गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारच्या राजकीय घडामोडी पाहायला मिळाल्या आहेत. २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेत मोठी फूट पडली, तर २०२३ मध्ये अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विभाजन झाले. दोन्ही गटांनी पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावर दावा केल्याने ही प्रकरणे देशभर चर्चेत राहिली होती..गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींनी वाढवला तणाव३१ मे : आमदारांच्या बैठकीला मोठी अनुपस्थितीममता बॅनर्जी यांनी बोलावलेल्या टीएमसी आमदारांच्या बैठकीला ८० पैकी केवळ २० आमदार उपस्थित राहिले. ६० आमदारांच्या अनुपस्थितीमुळे बैठक पुढे ढकलण्यात आली.३१ मे : खासदार कल्याण बॅनर्जी यांच्यावर हल्ल्याचा आरोपहुगळीतील एका पोलीस ठाण्याबाहेर भाजप समर्थकांनी हल्ला करून जखमी केल्याचा आरोप खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी केला.३० मे : अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर हल्लादक्षिण सोनारपूर येथे अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर अंडी आणि चपला फेकण्यात आल्या. जीव घेण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप त्यांनी केला असून या प्रकरणी पाच जणांना अटक करण्यात आली.२७ मे : खासदार काकोली घोष यांचा राजीनामाखासदार काकोली घोष यांनी पक्षातील सर्व पदांचा राजीनामा दिला. त्याआधी त्यांनी विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सहभाग घेतला होता.२० मे : पक्षाच्या आंदोलनाला कमी प्रतिसादनिवडणुकीनंतरच्या हिंसाचार आणि फेरीवाल्यांच्या हकालपट्टीविरोधात आयोजित आंदोलनात केवळ ३५ आमदार सहभागी झाले होते. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतरचे हे पक्षाचे पहिले मोठे आंदोलन मानले जात होते..अभिषेक बॅनर्जी यांच्या घरी ईडीचे पथकदरम्यान, टीएमसीसाठी आणखी एक धक्कादायक घडामोड समोर आली आहे. पक्षाचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कोलकात्यातील निवासस्थानी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) चार पथकांनी भेट दिल्याची माहिती मिळाली आहे. या भेटीमागील कारण आणि पुढील कारवाईबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नसली तरी या घडामोडींमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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