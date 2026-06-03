देश

West Bengal Political Crisis : ममतांना मोठा धक्का, 60 बंडखोरांनी मांडली वेगळी चूल; गटनेते पदी ऋतब्रत यांची निवड, पक्ष चिन्हावरही केला दावा

58 MLAs Back Rebel Leader Ritabrata Banerjee : पश्चिम बंगालमध्ये टीएमसीमध्ये मोठी फूट पडल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली 60 आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला आहे.
TMC split latest news in West Bengal

TMC split latest news in West Bengal

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ घडली असून तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) पक्षात मोठी फूट पडल्याचे चित्र समोर आले आहे. पक्षाच्या 80 आमदारांपैकी तब्बल 60 आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या गटाला विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ बोस यांनी मान्यता दिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

Loading content, please wait...
Mamata Banerjee
TMC
election
Election Commission
Eknath Shinde
west bangal election
shivsena
Mamata Banerjee TMC