Amit Shah: पश्चिम बंगाल निवडणूक देशाच्या सुरक्षेशी निगडित: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, ‘तृणमूल’ सरकारविरोधात भाजपचे ‘आरोपपत्र’ जाहीर!

कोलकता : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपचा प्रचार अधिक आक्रमक करत तृणमूल काँग्रेस सरकारविरोधात 'आरोपपत्र' जाहीर केले. ही निवडणूक केवळ राज्यापुरती नसून देशाच्या सुरक्षेशी निगडित असल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले..कोलकत्यात सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस वर जोरदार हल्ला चढवताना शहा यांनी आरोप केला, की १५ वर्षांच्या कारकिर्दीत राज्य 'घुसखोरी, तुष्टीकरणाचे राजकारण आणि सीमासुरक्षेच्या असुरक्षिततेचा प्रमुख मार्ग' बनले आहे. आसाममध्ये भाजप सत्तेत आल्यानंतर तेथील घुसखोरीचे मार्ग बंद करण्यात आले असून, आता पश्चिम बंगाल हा घुसखोरांसाठी 'उरलेला एकमेव मार्ग' असल्याचा दावा त्यांनी केला. .घुसखोर देशात प्रवेश करून अस्थिरता निर्माण करत आहेत आणि त्यासाठी पश्चिम बंगालचाच वापर होत आहे. याचा संबंध 'अल्पसंख्यांचे तुष्टीकरण व मतपेढीच्या राजकारणा'शी जोडत सीमाव्यवस्थापन मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांना अडथळे आणल्याचा आरोपही त्यांंनी केला. तसेच केंद्राच्या वारंवार विनंत्यांनंतरही सीमाभिंतीसाठी जमीन न दिल्याचा ठपका तृणमूल सरकारवर ठेवत हा निर्णय 'राजकीय हेतूने प्रेरित' असल्याचे त्यांनी म्हटले. घुसखोरांची मतपेढी निर्माण करण्यासाठीच तृणमूल सरकारने सीमाभिंतीसाठी जमीन दिलेली नाही, असा आरोपही शहा यांनी केला..मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात तणावदरम्यान, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुर्शिदाबाद जिल्ह्यात तणाव निर्माण झाला असून, दगडफेक, तोडफोड आणि जाळपोळ यांसारख्या घटना घडल्या. जंगीपूर आणि रघुनाथगंज भागात सुरक्षा कडक करण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.