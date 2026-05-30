Abhishek Banerjee Attacked : पश्चिम बंगालमध्ये खळबळ! TMC खासदार अभिषेक बॅनर्जींवर थेट जमावाकडून हल्ला; 'चोर चोर'च्या घोषणा देत बेदम मारहाण, अंडी-दगडंही फेकली

सोनारपूर, पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगाल विधानसभेतील कथित बनावट स्वाक्षरी प्रकरणात सीआयडीने तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांना समन्स बजावल्याच्या पार्श्वभूमीवर आणखी एक धक्कादायक घटना समोर (Abhishek Banerjee Attack) आली आहे. निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचारग्रस्त भागांचा दौरा करत असताना शनिवारी (ता.३०) सोनारपूर येथे स्थानिक नागरिकांच्या एका गटाने त्यांच्यावर हल्ला केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..बेलेघाटा येथील दौरा आटोपल्यानंतर अभिषेक बॅनर्जी सोनारपूरमध्ये पोहोचताच त्यांच्या वाहनताफ्यावर अंडी आणि दगडफेक करण्यात आली. यावेळी काही नागरिकांनी "चोर, चोर" अशा घोषणा देत निषेध व्यक्त केला. परिस्थिती तणावपूर्ण झाल्यानंतर बॅनर्जी यांनी हेल्मेट परिधान केले, तर त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांनी संरक्षण कवच तयार करून त्यांना सुरक्षितस्थळी हलवले..या घटनेनंतर प्रतिक्रिया देताना अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले, "हे सर्व भाजप पुरस्कृत आहे. त्यांनी काय केले आहे, ते पाहा. त्यांच्या लोकशाहीचे हेच उदाहरण आहे. निवडणुकीला महिनाही पूर्ण झालेला नाही, तरीही घटनास्थळी पोलीस कुठेच दिसत नाहीत." असाही त्यांनी आरोप केला. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, राजकीय वर्तुळातही या प्रकरणाची चर्चा सुरू झाली आहे..भाजपवर गंभीर आरोपहल्ल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना बॅनर्जी यांनी, "माझी हत्या करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. संपूर्ण घटना कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. आम्ही याबाबत उच्च न्यायालय आणि राज्यपालांना माहिती देणार आहोत. हे प्रकरण न्यायालयातही नेले जाईल," असे सांगितले..तसेच, प्रशासनाला दौऱ्याची पूर्वसूचना देण्यात आली होती, तरीही पुरेशी सुरक्षा उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. "जोपर्यंत पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा येथे परिस्थिती नियंत्रणात असल्याची खात्री देत नाहीत, तोपर्यंत मी येथून हलणार नाही," असेही त्यांनी स्पष्ट केले..निवडणूक निकालानंतर हिंसाचाराच्या घटना४ मे रोजी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर राज्यातील विविध भागांत हिंसाचाराच्या घटना घडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर झालेल्या कथित हल्ल्यांची पाहणी करण्यासाठी अभिषेक बॅनर्जी यांनी राज्यभर दौरा सुरू केला आहे..दरम्यान, सोनारपूर येथे झालेल्या हल्ल्यानंतर घटनास्थळी उपस्थित तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी निषेध आंदोलन करत जोरदार घोषणाबाजी केली. या घटनेमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे.