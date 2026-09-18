TMC Name Symbol Row : 'तृणमूल'मधील दोन्ही गटांना निवडणूक आयोगाची नवी ओळख; ममता गटाला फुटबॉलपटू, तर बंडखोर गटाला मिळाले 'लिफाफा' चिन्ह

कोलकाता : तृणमूल काँग्रेसचे मूळ नाव आणि निवडणूक चिन्हावर निवडणूक आयोगाने बंदी घातल्यानंतर पक्षाच्या दोन्ही गटांना आता अधिकृतपणे नवी नावे आणि निवडणूक चिन्हे देण्यात आली आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव देण्यात आले असून, या गटाला ‘फुटबॉलपटू’ हे निवडणूक चिन्ह मिळाले (TMC Name and Symbol Dispute) आहे..निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, दोन्ही गटांना १८ सप्टेंबरच्या सकाळपर्यंत तीन नवीन नावे आणि निवडणूक चिन्हांचे पर्याय सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. या निर्णयाला ममता बॅनर्जी यांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर गुरुवारी रात्री त्यांच्या गटाकडून आयोगाकडे पर्याय सादर करण्यात आले..Shiv Sena Symbol Case : 'सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आमच्याच बाजूने लागेल'; शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या वादावर संजय निरुपम यांचा मोठा दावा, शिंदेंच्या बंडाबाबतही केलं भाष्य.पक्षाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाने ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील गटाच्या नव्या नावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस’ या नावाने आणि ‘फुटबॉलपटू’ या चिन्हावर लढविल्या जाणार आहेत..प्रतिस्पर्धी गटाला ‘डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस’ नावदरम्यान, अरूप रॉय यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिस्पर्धी गटालाही निवडणूक आयोगाने नवी राजकीय ओळख दिली आहे. या गटाला ‘डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस’ हे नाव देण्यात आले असून, ‘लिफाफा’ हे निवडणूक चिन्ह निश्चित करण्यात आले आहे..Sangli Ganpati Sansthan : सांगली संस्थानचा वाद चव्हाट्यावर! 'युवराज आदित्यराजे हेच कायदेशीर वारस,'; विजयसिंहराजेंची स्पष्टोक्ती, भाग्यश्री यांनी गुरुजींची माफी मागावी.दोन्ही गटांना नवी नावे आणि चिन्हे मिळाल्याने आगामी पोटनिवडणुकांमध्ये उमेदवार उभे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, तृणमूल काँग्रेसच्या मूळ नाव आणि पक्षाच्या वारशावरून सुरू असलेला वाद अद्याप कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.