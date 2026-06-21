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Maharashtra Monsoon: मान्सून ज्याच्यामुळे रखडला ते सोमाली जेट आहे काय?

Somali Jet : मान्सूनने महाराष्ट्रातही एन्ट्री केली असूनही वाटचाल थांबल्यामुळे राज्यात पावसाची प्रतीक्षा आहे. सोमाली जेटमुळे मान्सूनचा वेग मंदावला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Somali Jet

Somali Jet

ESakal

सूरज यादव
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मान्सून केरळमध्ये ४ जूनला दाखल झाला. त्यानंतर आठवड्याभरात महाराष्ट्रातही एन्ट्री केली. पण अचानक मान्सूनची वाटचाल थांबल्यानं राज्यात पावसाची प्रतीक्षा आहे. अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात हवामानात झालेल्या बदलांमुळे मान्सूनची गती मंद झाली आहे. मान्सूनचा वेग कमी होण्याचं कारण सोमाली जेट असल्याचं सांगितलं जातंय.

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