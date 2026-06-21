Maharashtra Monsoon: मान्सून ज्याच्यामुळे रखडला ते सोमाली जेट आहे काय?

मान्सून केरळमध्ये ४ जूनला दाखल झाला. त्यानंतर आठवड्याभरात महाराष्ट्रातही एन्ट्री केली. पण अचानक मान्सूनची वाटचाल थांबल्यानं राज्यात पावसाची प्रतीक्षा आहे. अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात हवामानात झालेल्या बदलांमुळे मान्सूनची गती मंद झाली आहे. मान्सूनचा वेग कमी होण्याचं कारण सोमाली जेट असल्याचं सांगितलं जातंय. .सोमाली जेट हा खालच्या थरातला समुद्रातील वाऱ्यांचा प्रवाह आहे जो हिंदी महासागरातून बाष्प वाहून आणण्यास मदत करतो आणि देशातील अंतर्गत भागात पावसासाठी पोषक वातावरण तयार होते. भारतात मान्सूनसाठी सोमाली जेट महत्त्वाचे असून ते फाइंडलेटर जेट म्हणूनही ओळखलं जातं..Maharashtra Weather: शेतकऱ्यांसाठी गुडन्यूज! विदर्भ वगळता सर्वत्र पावसाची शक्यता, 'या' जिल्ह्यांना यलो अलर्ट.पूर्व आफ्रिकेतील मादागास्कर आणि मॉरिशिअसपासून उत्तरेच्या दिशेनं हा प्रवाह वाहतो. त्यानंतर अरबी समुद्र ओलांडून भारतात प्रवेश करतो. या प्रवाहासोबत आर्द्रता तयार होते आणि मान्सूनला अनुकूल वातावरण तयार होतं. परिणामी किनारपट्टीसह अंतर्गत भागात पाऊस जास्त पडतो. यंदा सोमाली जेट कमकुवत झाल्यानं त्याचा परिणाम पावसावरही झाला आहे..हिवाळ्यात हाच सोमाली जेटच्या वाऱ्याचा प्रवाह उत्तरेकडून दक्षिणेकडे वाहत अरबी किनारपट्टीपासून पूर्व आफ्रिकेच्या किनारपट्टीपर्यंत सरकतो. तर मान्सूनच्या आगमनानंतर त्याची दिशा पुन्हा उलटते आणि दक्षिणेकडून उत्तरेकडे वाहू लागतो. सोमाली जेटच्या प्रवाहाचा वेग नैऋत्य मान्सूनचे वारे सुरू होण्याच्या जवळपास एक महिना आधीच कमाल पातळीवर असतो..Mumbai Water Supply: मॉन्सून कोकणातच खोळंबला! मुंबईवर पाणीटंचाईचे संकट, पाऊस कधी बरसणार? मोठी अपडेट समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.