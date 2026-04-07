IIT Baba Abhay Singh Story: आयआयटी बाबा अभय सिंहची पत्नी प्रितीका कोण?; ‘युनिव्हर्सिटी’ काढण्याचे स्वप्न, दोघांची भेट पवित्र ठिकाणी

Abhay Singh wife Preetika : प्रयागराज येथील महाकुंभात 'IIT बाबा' म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या अभय सिंह पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. मात्र यावेळी त्यामागचे कारण त्यांचे लग्न आहे. अभय सिंह आता एकटा नसून पत्नी प्रीतिका याच्यासोबत दिसत आहे. महाशिवरात्रीच्या दिवशी हिमाचल प्रदेशात त्यानी विवाह केल्याचे बोलले जात आहे. त्यानंतर दोघे हरियाणातील झज्जर जिल्ह्यातील अभय यांच्या मूळ गावी सासरोली येथे पोहोचल्यावर त्यांच्या लग्नाची चर्चा अधिक रंगली. या पार्श्वभूमीवर अभय सिंह आणि त्यांची पत्नी प्रीतिका कोण आहेत, तसेच दोघांचे शैक्षणिक शिक्षण काय आहे, याबाबत लोकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे..'IIT बाबा' अभय सिंह कोण?'IIT बाबा' म्हणून ओळखला जाणारा अभय सिंह याचा जन्म ३ मार्च १९९० रोजी हरियाणातील झज्जर जिल्ह्यातील सासरोली येथे झाला. त्याच्या वडिलांचे नाव कर्ण सिंह तर आईचे नाव शीला देवी आहे. अभय सिंहने मुंबई येथील आयआयटीमधून एरोस्पेस अभियांत्रिकीमध्ये बीटेकचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. शिक्षणानंतर काही काळ त्यांनी परदेशातही काम केल्याचा दावा केला जातो. २०२१ मध्ये भारतात परतल्यानंतर त्यांनी फोटोग्राफी केली. यानंतर २०२४ मध्ये ते कुटुंबापासून दूर झाले. २०२५ मध्ये प्रयागराज येथे झालेल्या महाकुंभात ते साधूच्या वेशात दिसले आणि तेव्हापासून 'IIT बाबा' या नावाने प्रसिद्ध झाले..अभय सिंहची पत्नी प्रीतिका कोण?अभय सिंह यांची पत्नी प्रीतिका या मूळच्या बेंगळुरू येथील आहेत. अभय सिंह माध्यमांशी बोलताना प्रीतिका अत्यंत साध्या आणि प्रामाणिक स्वभावाच्या असल्याचे सांगितले. प्रीतिका या देखील शिक्षणाने अभियंता आहेत. मात्र अलीकडील काळात त्यांचा आध्यात्मिक जीवनाकडे अधिक कल वाढल्याचे सांगितले जाते..'श्री युनिव्हर्सिटी' उभारण्याचे ध्येयअभय सिंह यांनी सांगितले की, ते आणि त्यांची पत्नी मिळून 'श्री युनिव्हर्सिटी' नावाचे विद्यापीठ सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या विद्यापीठात पारंपरिक शिक्षणासोबत साधना आणि अध्यात्म यांचेही मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. जीवनातील विविध प्रकारच्या साधना शिकणे आणि त्या इतरांना शिकवणे हेच आपल्या जीवनाचे ध्येय असल्याचे अभय सिंह यांनी सांगितले..दोघांची भेट कशी झाली?अभय सिंह आणि प्रीतिका यांची ओळख कोईमतूर येथील सदगुरू आश्रमात झाली. महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने अभय तेथे गेले होते, त्याच वेळी प्रीतिकाही आश्रमात आल्या होत्या. याच भेटीतून दोघांमध्ये संवाद सुरू झाला आणि पुढे ती ओळख अधिक दृढ झाली. यानंतर महाकुंभाच्या वेळीही दोघांची पुन्हा भेट झाली आणि या ओळखीचे रूपांतर अखेर विवाहात झाले.