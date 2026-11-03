ACP मनस्वी कोण? दिल्ली पोलीस मुख्यालयाबाहेर आंदोलन केल्यानं निलंबनाची कारवाई, काय आहे कारण?

दिल्ली पोलीस दलात एसीपी असलेल्या मनस्वी वशिष्ठ यांना निलंबित करण्यात आलंय. मनस्वी यांनी सोमवारी दिल्ली पोलीस मुख्यालयाबाहेर आंदोलन केलं होतं. पोलीस आणि वकिलांमध्ये सुरू असलेल्या वादातून त्यांच्यासह इतर पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली होती. ही बदली अन्यायकारक असून पोलीस आयुक्तांची भेट घ्यायची असल्याचं म्हणत त्यांनी आंदोलन केलं होतं..बदलीच्या कारवाईविरोधात गांधी नगरचे एसीपी असलेल्या मनस्वी यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली पोलिस दलातील अनेक अधिकारी आणि जवानांनी सोमवारी दिल्ली पोलीस मुख्यालयाबाहेर आंदोलन केलं होतं. शाहदरा इथं वकिलांसोबत झालेल्या वाद प्रकरणी पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांना भेटण्याची त्यांची इच्छा होती..PM Kisanचा हप्ता अडकला असेल तर आधी हे तपासा; जाणून घ्या कारणं.एसीपी वशिष्ठ यांनी आंदोलनाचं नेतृत्व करताना पोलीस आयुक्तांना भेटण्याची मागणी केली होती. भारत माता की जय, पोलीस एकता जिंदाबाद अशा घोषणाही दिल्या होत्या. पोलीस आयुक्तांना भेटायचं आहे अशी स्पष्ट मागणी असल्याचं ते म्हणाले होते. आमच्यासोबतच असं होत असेल तर शहरातील लोकांच्या सुरक्षेसाठी कसं लढणार असा प्रश्न एसीपी वशिष्ठ यांनी उपस्थित केला होता..वकील ललित बन्सल यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर पोलिसांनी हे प्रकरण ज्या पद्धतीने हाताळलं त्यावर वकिलांनी आक्षेप घेतला होता. तसंच संपही पुकारला होता. यानंतर एसीपी वशिष्ठ यांच्यासह काही अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली होती. गेल्या आठवड्यात संपावर गेलेल्या वकिलांनी आरोप केला होता की, जेव्हा बन्सल यांच्यावर झालेल्या हल्ल्या प्रकरणी आरोपींवर कारवाईची मागणी करण्यात आली, तेव्हा पोलीस अधिकाऱ्यांनी धमकी दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.