देश

ACP मनस्वी कोण? दिल्ली पोलीस मुख्यालयाबाहेर आंदोलन केल्यानं निलंबनाची कारवाई, काय आहे कारण?

Who Is ACP Manasvi Vashishth? दिल्ली पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या एसीपी मनस्वी वशिष्ठ यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांनी बदलीच्या विरोधात आवाज उठवत पोलीस मुख्यालयाबाहेर आंदोलन केलं होतं.
Who Is ACP Manasvi Vashishth

Who Is ACP Manasvi Vashishth

Esakal

सूरज यादव
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दिल्ली पोलीस दलात एसीपी असलेल्या मनस्वी वशिष्ठ यांना निलंबित करण्यात आलंय. मनस्वी यांनी सोमवारी दिल्ली पोलीस मुख्यालयाबाहेर आंदोलन केलं होतं. पोलीस आणि वकिलांमध्ये सुरू असलेल्या वादातून त्यांच्यासह इतर पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली होती. ही बदली अन्यायकारक असून पोलीस आयुक्तांची भेट घ्यायची असल्याचं म्हणत त्यांनी आंदोलन केलं होतं.

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