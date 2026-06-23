कोण आहेत जॉर्ज कुरियन? केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा का दिला? कारण आलं समोर

Who is george kurian?: केंद्रीय अल्पसंख्यांक राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी त्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी जॉर्ज कुरियन यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. त्यांच्याकडे अल्पसंख्यांक मंत्रालयाशिवाय मत्स्य पालन, पशुपालन आणि डेअरी मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी होती. राज्यसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर भाजपने त्यांना पुन्हा संधी दिली नाही. Who Is George Kurian Profile Career and Reason Behind His Resignation From Modi Government.जॉर्ज कुरियन यांचा जन्म केरळच्या कोट्टायम जिल्ह्यातील एट्टुमानूर इथल्या नाम्बियाकुलम इथं झाला. त्यांनी शालेय शिक्षण नाम्बियाकुलम इथंच केलं. त्यानंतर कायद्यातून पदव्युत्तर पदवी घेतली. दोन वर्षांपूर्वीच केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणून त्यांनी शपथ घेतली होती. तर ११ जूनला २०२४ रोजी पदभार स्वीकारला होता..निधी मिळत नाही बोंब मारणाऱ्या खासदारांची गोची करणारी आकडेवारी! २ वर्षांत ६ जणांना मिळाले १०० कोटी, जनतेसाठी वापरले फक्त १३ कोटी.केंद्रीय मंत्री होण्याअगोदर जॉ़र्ज कुरियन हे राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि तत्कालीन रेल्वे राज्यमंत्री ओ राजगोपाल यांचे ओएसडी होते. भाजपच्या स्थापनेपासून ते पक्षाचे सक्रीय सदस्य आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात वकील म्हणून जॉर्ज कुरियन यांनी प्रॅक्टिस केली आहे..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील मंत्रिमंडळात फेरबदलाच्या हालचाली सुरू असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. यातच मंत्री जॉर्ज कुरियन यांनी दिलेल्या राजीनाम्यानंतर या चर्चांना उधाण आलं आहे. जॉर्ज कुरियन यांचा राज्यसभेचा कार्यकाळ २१ जूनला संपला. यानंतर दोनच दिवसात कुरियन यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. केंद्र सरकारमध्ये जॉर्ज कुरियन हे एकमेव ख्रिश्चन समुदायातील मंत्री होते. .राज्यसभेसाठी भाजपने दोन मंत्र्यांची तिकिटं कापली होती. यात जॉर्ज कुरियन आणि रवनीत सिंह बिट्टू यांचा समावेश होता. दोघांनाही पुन्हा राज्यसभेचं तिकीट दिलं गेलं नाही. बिट्टू हे पंजाब विधानसभा निवडणूक लढतील आणि काम करतील असं म्हटलं जातंय तर कुरियन हे संघटनेत काम करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र भाजपने याबाबत अद्याप काही स्पष्ट केलं नाहीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.