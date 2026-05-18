Kerala CM VD Satheesan : कोण आहेत केरळचे नवे मुख्यमंत्री व्ही.डी. सतीशन? 'इतक्या' संपत्तीचे आहेत मालक...

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व्ही. डी. सतीशन यांनी आज मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यांच्यासह इतर २० जणांनीही मंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. ४ मे रोजी केरळ विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी कोण विराजमान होणार, याची जोरदार चर्चा सुरू होती. अखेर दीर्घ चर्चेनंतर व्ही. डी. सतीशन यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं..कोण आहेत व्ही.डी. सतीशन?सतीशन यांच्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात विद्यार्थी चळवळीतून झाली. थेवरा येथील एसएच महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या अनेक प्रश्नांवर आवाज उठवला. पुढे एनएसयुआयच्या माध्यमातून त्यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. संघटन पातळीवर त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या..यानंतर त्यांनी परवूर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. मात्र, पहिल्याच निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यानंतर मात्र त्यांनी सलग चार वेळा या मतदारसंघातून विजय मिळवत आपली मजबूत राजकीय पकड निर्माण केली..व्ही. डी. सतीशन यांनी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सचिव तसेच केरळ प्रदेश काँग्रेस समितीचे उपाध्यक्ष म्हणूनही काम केलं आहे. ते माजी मुख्यमंत्री के. करुणाकरण यांचे समर्थक म्हणून ओळखले जातात. सतीशन यांनी २००६, २०११, २०१६ आणि २०२१ मध्ये परवूर मतदारसंघातून सलग चार वेळा विजय मिळवला आहे. माध्यमांच्या वृत्तानुसार, त्यांची एकूण संपत्ती ६ कोटी ६५ लाख ६४ हजार १७० रुपये इतकी आहे..दरम्यान, केरळमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत संयुक्त लोकशाही आघाडीने १०२ जागांवर विजय मिळवला आहे. तर डाव्या पक्षांच्या आघाडीला ३५ जागांवर यश मिळालं. तसेच भारतीय जनता पक्षाला केवळ तीन जागांवर समाधान मानावं लागलं.