कोण आहे राकेश किशोर? वय ७२, म्हणे,'पश्चाताप नाही, मी तुरुंगात जाणं चांगलं'

सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी एका वकिलाने सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवाने बूट सरन्यायाधीशांच्या बेंचपर्यंत पोहोचला नाही. या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयात गोंधळ उडाला. तिथे असलेल्या सुरक्षा रक्षकांनी तात्काळ वकील राकेश किशोर याला ताब्यात घेतलं आणि पोलिसांकडे सोपवलं. ७२ वर्षीय राकेश किशोर या वकिलाला आपल्या कृत्याचा पश्चाताप नाही. तुरुंगात जायचीही तयारी असल्याचं त्याने म्हटलंय..राकेश किशोरने सरन्यायाधीशांवर हल्ल्यानंतर म्हटलं की, तुरुंगात गेलो तर चांगलं होईल. माझं कुटुंब नाराज आहे. त्यांना समजत नाहीय की मी असं का केलं. माझा कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नसल्याचंही राकेश किशोरने स्पष्ट केलं. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईवरही त्याने मी अशा कारवाईला तयार असल्याचं म्हटलंय..सरकार देतंय तेच औषध लिहून दिलंय, पोलिसांनी डॉक्टरला अटकच कशी केली? IMAचा सवाल.सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी साडे अकरा वाजण्याच्या सुमारास कोर्ट रुम १ मध्ये सुनावणी सुरू होती. सरन्यायाधीशांच्या पीठासमोर सुनावणी सुरू असतानाच अचानक वकील राकेश किशोरने बूट काढून सरन्यायाधीशांच्या दिशेने फेकण्याचा प्रयत्न केला. त्याला सुरक्षा रक्षकांनी तात्काळ ताब्यात घेतलं. दरम्यान, सरन्यायाधीश गवई यांच्याकडून पुढील कारवाईबाबत विचारणा करण्यात आली. यावर सरन्यायाधीशांनी याकडे दुर्लक्ष करा आणि किशोरला इशारा देऊन सोडण्यास सांगितलं..सरन्यायाधीशांची प्रतिक्रियाबूट भिरकावण्यात आल्याच्या घटनेनंतर सरन्यायाधीशांनी सुनावणीवेळी म्हटलं मला अशा घटनांमुळे फरक पडत नाही. राकेश किशोरला ताब्यात घेतलेल्या दिल्ली पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, राकेश किशोरकडे न्यायालयात प्रवेश करण्यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे होते. त्याच्याकडे बार काउन्सिल ऑफ इंडियाचं कार्ड होतं आणि सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचं सदस्यत्वही होतं..दिव्यशक्तीची प्रेरणाकिशोरचं घर दिल्लीतील मयूर विहार परिसरात आहे. त्याचं म्हणणं आहे की दिव्य शक्तीने हे पाऊल उचलण्यासाठी प्रेरणा दिली. मध्य प्रदेशातील खजुराओ इथं जवारी मंदिरात भगवान विष्णूच्या मुर्तीची पुन्हा प्राणप्रतिष्टा करण्याच्या याचिकेवर सरन्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयामुळे राकेश किशोर नाराज होता. न्यायालयाने पुरातत्व खात्याच्या अखत्यारित हे प्रकरण असल्याचं सांगत याचिका फेटाळली होती..मी शेवटचा..., बूटफेकीच्या घटनेनंतर काय म्हणाले सरन्यायाधीश? सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?.गवईंवर कसला राग?भगवान विष्णूच्या पुर्नप्रतिष्ठापनेबाबत याचिका फेटाळल्यानंतर मी रात्रभर झोपू शकलो नाही. दररोज रात्री देव विचारायचे की इतक्या मोठ्या अपमानानंतर शांत कसा राहू शकतोस असंही राकेश किशोरचं म्हणणं आहे. मॉरिशिअसमध्ये सरन्यायाधीश गवई यांनी केलेल्या अलिकडच्या भाषणामुळे त्यांच्यावरचा राग आणखी वाढला होता असंही म्हणाला..पीएचडी अन् WHOचा सल्लागारहीकिशोरने बनारस हिंदू विद्यापीठातून मेडिकल एंटोमोलॉजीतून पीएचडी केलीय. तो जागतिक आरोग्य संघटनेचा सल्लागारही होता आणि आपण मानसिकदृष्ट्या निरोगी असल्याचंही सांगितलं. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मात्र राकेश किशोरची घटना ही श्रद्धेपेक्षा प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी केलेलं कृत्य वाटत असल्याचं म्हटलंय. त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलीय..