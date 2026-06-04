कोण आहेत ऋतब्रत बॅनर्जी? TMCत फूट पाडत थेट ममतांना आव्हान; पश्चिम बंगालमध्ये महाराष्ट्र पॅटर्नटमुळे चर्चेत

पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पडली आहे. टीएमसीने निलंबित केलेले आमदार ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी वेगळा गट स्थापन केला आहे. आता त्यांना विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणूनही मंजुरी मिळालीय. तर ऋतब्रत यांनी माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी याच पक्षाच्या सल्लागार असल्याचं म्हटलंय. दरम्यान, २०२२मध्ये महाराष्ट्रात शिवसेनेमध्ये पडलेल्या फुटीप्रमाणे पश्चिम बंगालमधील या घडामोडी घडत असल्याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. ऋतव्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली तृणमूल काँग्रेसचे ५८ आमदार एकत्र आले आहेत. ऋतव्रत हे आपले नेते असल्याचे पत्र या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांना दिले. Mamata Banerjee Faces Fresh Challenge as Ritabrata Banerjee Gains Support of 58 TMC Legislators.ऋतब्रत बॅनर्जी यांची राजकीय कारकीर्द १९९०च्या दशकामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची विद्यार्थी संघटना असलेल्या एसएफआय' मधून सुरू झाली. अल्पावधीतच संघटनेच्या वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या त्यांच्या खांद्यावर आल्या. ते २००८ मध्ये 'एसएफआय'चे राष्ट्रीय सरचिटणीस झाले. त्यावेळी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा पश्चिम बंगालमधील सर्वात आश्वासक चेहरा अशी त्यांची ओळख होती..West Bengal TMC Politics: पश्चिम बंगालमधील राजकीय भूकंपानंतर भाजपने दिली पहिली प्रतिक्रिया; नवीन गट सत्तेत जाणार का?.वक्तृत्व आणि युवकांच्या पाठिंब्यामुळे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात आणले. ममता बॅनर्जी यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेल्या कोलकता दक्षिण लोकसभा मतदारसंघातून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांना उमेदवारी दिली होती. त्यांचा या निवडणुकीत पराभव झाला, तरी काही काळानंतर म्हणजे २०१४मध्ये वयाच्या अवघ्या ३४व्या वर्षी ते राज्यसभा सदस्य झाले. या काळात त्यांच्या राहणीमानावरून डाव्या पक्षांतून त्यांच्याविरोधात टीका होत होती..महागडे मोबाइल फोन, घडयाळे, पेन या गोष्टी डाव्या विचारसरणीच्या विरुद्ध असल्याचे त्यांचे विरोधक मानत. त्यातून त्यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये प्रकाश कारत आणि वृंदा कारत यांच्याविरोधात वक्तव्येक केली होती. यातून, डाव्या पक्षांचा लाडका असणाऱ्या या नेत्याला २०१७मध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातून काढण्यात आले. यानंतर २०१८मध्ये ऋतव्रत यांनी तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. सुरुवातीला त्यांच्याकडे आदिवासी कल्याण समितीचे निमंत्रक पद होते. तसेच, तृणमूल काँग्रेसच्या कामगार आघाडीचे प्रदेशाध्यक्षपदही त्यांच्याकडे देण्यात आले..तृणमूल काँग्रेसमधील सुरुवातीच्या काळात ते प्रसिद्धीपासून दूर राहात होते. तृणमूल काँग्रेसने २०२४मध्ये त्यांना राज्यसभेवर संथी दिली आणि एप्रिल २०२६पर्यंत ते राज्यसभा सदस्य होते. विधानसभा निवडणुकीत हावडा जिल्ह्यातील उलुबेरिया पूर्व मतदारसंघातून ते रिंगणात उतरले आणि त्यांनी सहज विजय मिळवला. आता हेव ऋतव्रत बॅनर्जी यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या संपूर्ण राजकारणासमोर आव्हान उभे केले आहे..महाराष्ट्राची पुनरावृत्तीतृणमूल काँग्रेसमधील घडामोडींमुळे महाराष्ट्रात २०२२नंतर घडलेल्या राजकारणाची आठवण करण्यात येत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या आमदारांनी बंड केले होते. त्यानंतर शिवसेनेचे ४० आमदार शिंदे यांच्यासोबत होते. तसेच २०२३ मध्ये अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ४० आमदारांचा गटही राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून बाहेर पडला होता. निवडणूक आयोगाकडून एकनाथ शिदि आणि अजित पवार यांच्या गटांना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह बहाल करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.