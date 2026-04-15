भाजपच्या आक्षेपामुळे ऐन तारुण्यात गमावलेलं मंत्रिपद, आज त्याच भाजपनं मुख्यमंत्री बनवलं; कोण आहेत सम्राट चौधरी?

बिहारला २० वर्षांनी नितीशकुमार यांच्यानंतर नवा मुख्यमंत्री मिळाला आहे. भाजपच्या सम्राट चौधरी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतलीय. तर जदयूच्या दोन नेत्यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आलंय. नितीशकुमार राज्यसभेवर गेल्यानं बिहारच्या मुख्यमंत्री पदाचा त्यांनी राजीनामा दिला. यानंतर भाजप आमदारांच्या बैठकीत सम्राट चौधरी यांची गटनेते पदी निवड केली गेली. आज त्यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. कमी वयात मंत्री झालेल्या सम्राट चौधरींना भाजपने घेतलेल्या आक्षेपामुळेच मंत्रिपदावरून हटवण्यात आलं होतं. आता त्याच भाजपचे मुख्यमंत्री म्हणून ते राज्याचा कारभार सांभाळणार आहेत. Who is Samrat Chaudhary.सम्राट चौधरी यांना राजकारणाचं बाळकडू घरातूनच मिळालं होतं. वडील शकुनी चौधरी हे बिहारमधील बड्या नेत्यापैकी एक मानले जातात. सहा वेळा आमदार झालेल्या शकुनी चौधरी यांची समाजवादी नेते अशीही ओळख आहे. तर सम्राट चौधरी यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात लालू प्रसाद यादव यांच्या आरजेडीमधूनच झाली होती. त्यानंतर जदयूच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. पण जदयूतून बाहेर पडल्यानंतर भाजपमध्ये प्रवेश केला होता..चौधरी बिहारचे नवे 'सम्राट', मुख्यमंत्रीपदाची घेतली शपथ; दोन उपमुख्यमंत्र्यांचाही शपथविधी, नितीशकुमार उपस्थित.कमी वयात मंत्री पणसम्राट चौधरी हे कमी वयात मंत्रीही बनले होते. पण त्यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ केलं गेलं होतं. लालू प्रसाद यादव यांच्या आरजेडी सरकारमध्ये कृषी मंत्री पद त्यांच्याकडे दिलं होतं. त्यांच्या वयाच्या मुद्द्यावर भाजप आणि समता पक्षाने आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर राज्यपालांनी कमी वय असल्यानं सम्राट चौधरी यांना पदावरून हटवलं होतं..वयाच्या १९ व्या वर्षी मंत्री?१९९९ मध्ये सम्राट चौधरी यांना वय कमी असल्यानं मंत्रिमंडळातून हटवलं होतं. त्यांच्याविरोधात फसवणूक, खोटे जबाब दिल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचेही आदेश दिले होते. कागदपत्रानुसार, त्यांचं वय २६ वर्षे होतं, तर शाळेच्या दाखल्यावर वय ३१ होतं. मात्र १९९५मध्ये एका हत्या प्रकरणात सम्राट चौधरी यांनी आपण अल्पवयीन असल्याचा दावा केला होता. या दाव्यानुसार १९९९ला त्यांचं वय १९ असल्याने ते पात्र नसल्याचा धागा पकडून वयाच्या मुद्द्यावरून आरोप केले होते. शेवटी मंत्रिमंडळातून बडतर्फ केलं गेलं..बिहारमध्ये उपमुख्यमंत्री असलेले आणि मुख्यमंत्री झालेले ते दुसरे नेते ठरले आहेत. याआधी कर्पुरी ठाकूर हे उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री झाले होते. सुशील कुमार मोदी, तार किशोर प्रसाद, विजय कुमार सिन्हा, तेजस्वी यादव, रेणु देवी हे उपमुख्यमंत्री झाले पण उपमुख्यमंत्री होऊ शकले नाहीत.