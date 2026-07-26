Who is Sher Singh: "देशच वाचला नाही तर नोकरीचे काय करू?"; कोण आहे जंतर-मंतरच्या आंदोलनातला तो पोलीस? viral video नंतर चौकशी सुरू

दिल्लीतील प्रसिद्ध जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनात उत्तराखंड पोलिसांचा एक निलंबित कर्मचारी थेट पोलीस गणवेशात सहभागी झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाल्यानंतर उत्तराखंड पोलीस मुख्यालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले आहेत..कोण आहे हा पोलीस कर्मचारी?प्राथमिक माहितीनुसार, व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्याचे नाव शेर सिंग आहे. तो मूळचा हरिद्वारचा रहिवासी असून पिथौरागढ जिल्ह्यातील पोलीस लाईनमध्ये कॉन्स्टेबल म्हणून तैनात होता. शेर सिंग रजेवर गेला होता आणि २०२५ पासून हरिद्वारमधून निलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे..'नोकरीचे काय करू?' वक्तव्याने चर्चासोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये शेर सिंग पूर्ण पोलीस गणवेशात कॅमेऱ्यासमोर बोलताना दिसत आहे. यावेळी त्याने देशाच्या परिस्थितीबाबत वक्तव्य करत, "जेव्हा देशच वाचणार नाही, तेव्हा मी या नोकरीचे काय करू?" असे म्हटले.तसेच, उत्तराखंड पोलिसांची नोकरी बाजूला ठेवून 'कॉकरोचांच्या संरक्षणासाठी' आंदोलनस्थळी आल्याचेही त्याने म्हटले. त्याच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर या प्रकरणाची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे..निलंबित असताना गणवेश वापरल्याने प्रश्ननिलंबित पोलीस कर्मचाऱ्याने सार्वजनिक ठिकाणी किंवा आंदोलनाच्या ठिकाणी अधिकृत पोलीस गणवेश परिधान केल्याने विभागीय शिस्तीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. निलंबनाच्या काळात कर्मचाऱ्याच्या वर्तनाबाबत लागू असलेल्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याचीही चौकशी केली जाणार आहे..पोलीस मुख्यालयाने मागवला अहवालउत्तराखंड पोलीस मुख्यालयाने या घटनेची दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे. व्हिडिओतील व्यक्ती शेर सिंगच आहे का, तो कोणत्या परिस्थितीत आंदोलनस्थळी पोहोचला, गणवेश परिधान करण्यामागचे कारण काय होते आणि त्याने कोणत्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे, याचा तपास केला जाणार आहे.चौकशीत तथ्य समोर आल्यानंतर संबंधित नियमांनुसार विभागीय तसेच कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.