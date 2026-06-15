TMC कुणाची? बंडखोर पक्षाच्या नावासह चिन्हावर दावा करणार; शिवसेना, राष्ट्रवादीच्या वाटेवर ममतांचा पक्ष

पश्चिम बंगालमध्ये मोठा राजकीय भूकंप झाला असून अखेर तृणमूल काँग्रेसच्या बंडखोरांनी एनसीपीआयमध्ये विलिनीकरणाची घोषणा केलीय. तसंच हे बंडखोर खासदार एनडीएला पाठिंबा देणार आहेत. बंडखोरांनी एनसीपीआयमध्ये विलिनीकरणाची घोषणा केल्यानंतर आता ममता बॅनर्जी यांचं टेन्शन वाढलं आहे. बंडखोरीनंतर हे सर्व खासदार ममता बॅनर्जींच्या पक्षावर आणि निवडणूक चिन्हावर दावा करणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांच्या आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर पक्षावर दावा केल्यानंतर चिन्ह आणि नावही बंडखोरांना मिळालं होतं. मतमता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचेही असेच होणार का? खासदारांनी विलिनीकरण केल्यानंतर यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. Mamata Banerjee’s TMC May Faces Symbol Battle.तृणमूलचे बंडखोर खासदार सुदीप बंडोपाध्याय म्हणाले की, खरी टीएमसी कोणती याचा निर्णय न्यायालय करेल. आम्ही एनसीपीआयमध्ये विलिनीकरण केलंय. नियमानुसार पक्षाचे दोन तृतियांश सदस्य वेगळे झाले तर पहिल्याच दिवशी त्या पक्षाचं नाव मागू शकत नाही. जुलै महिन्यात तृणमूल काँग्रेसच्या नावाची आणि पक्ष चिन्हाची मागणी करू. आमच्याकडे दोन तृतियांश बहुमत असल्याचा दावा बंडोपाध्याय यांनी केलाय..ममता बॅनर्जींचा तृणमूल पक्ष बंडखोर खासदार हिसकावून घेऊ शकतात. तांत्रिकदृष्य्ट्या आणि कायद्याने शक्य असलं तरी प्रक्रिया सोपी नाही. सध्या बंडखोर खासदारांनी सदस्यत्व वाचवण्यासाठी आणि पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार कारवाई टाळण्यासाठी एनसीपीआयचा आधार घेतलाय..TMC बंडखोरांना राज्यात १३०० मतं मिळवू न शकलेल्या पक्षाचा आधार, शून्यावरून थेट २० खासदार; NCPIचा इतिहास काय? कोण चालवतं?.एखाद्या पक्षात दोन गट बनतात तेव्हा दोन्हींकडून आम्हीच खरा पक्ष असा दावा केला जातो. मात्र याचा निर्णय निवडणूक आयोग करते. इलेक्शन सिंबल्स (रिझर्व्हेशन अँड अलॉटमेंट) ऑर्डर, १९६८च्या पॅरेग्राफ १५ अंतर्गत यावर निर्णय दिला जातो. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने १९७१मध्ये सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोग प्रकरणात निश्चित केलेल्या नियमांच्या आधारे कोणत्या गटाचा दावा भक्कम हे ठरवलं जातं..निवडणूक आयोग पक्षाचे किती खासदार, आमदार कोणत्या गटासोबत आहेत ते पाहते. तृणमूलच्या २८ पैकी २० खासदारांनी बंड पुकारलंय. तर विधानसभेतही बंडखोरांनी ८० पैकी ६० खासदार सोबत असल्याचा दावा केलाय. त्यामुळे बंडखोर सभागृहात दोन तृतियांश बहुमताचा दावा सिद्ध करू शकतात..पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पदाधिकारी, जिल्हा अध्यक्षांच्या यादीत कोणाचं पारडं जड आहे याचीही तपासणी निवडणूक आयोग करते. संघटनेच्या स्तरावर बघायचं झालं तर ममता बॅनर्जी वरचढ आहेत. कारण पक्षाचं संघटन अजूनही त्यांच्या हातात आहे. मात्र शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या संघटनाऐवजी खासदार आणि आमदारांची संख्या पाहिली होती. तृणमूलच्या बाबतीतही असाच नियम लागू केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..दुसरीकडे निवडणूक आयोग या प्रकरणी लगेच निर्णय घेण्याची शक्यता कमी असल्याचं म्हटलं जातंय. तृणमूलचं नाव आणि पक्ष चिन्ह गोठवलं जाऊ शकतं. असं झालं तर दोन्ही गटांना नवं नाव आणि चिन्ह दिलं जाईल. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. महाराष्ट्रातील दोन्ही पक्षांच्या सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहेत. तृणमूलने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यास त्यांनाही वाट बघावी लागू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.