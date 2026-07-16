Rahul Gandhi Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनापासून राहुल गांधी दूर का? काँग्रेसच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

Rahul Gandhi latest news : दिल्लीतील जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला अनेक विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला असला, तरी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी अद्याप आंदोलनस्थळी गेले नसल्याने त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर राहुल गांधी सातत्याने केंद्र सरकारवर टीका करत असले, तरी वांगचुक यांच्या उपोषणापासून त्यांनी अंतर का ठेवले, अशी चर्चा सुरू आहे..वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनीही काँग्रेसच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर काँग्रेसचे आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी पक्ष सोनम वांगचुक यांच्या लढ्याच्या पाठीशी असल्याचे स्पष्ट केले. परीक्षा प्रक्रियेतील गैरव्यवहारांविरोधात काँग्रेस स्वतंत्रपणे आंदोलन करत असून, या मुद्द्यावर पक्षाची भूमिका ठाम असल्याचे त्यांनी म्हटले..लोकसभा सदस्य शशी थरूर यांनीही जंतरमंतरवरील आंदोलनकर्त्यांना पत्र लिहून पाठिंबा व्यक्त केला. परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि गुणवत्ताधारित संधी या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले..Sonam Wangchuk Sangli Women : 'धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याशिवाय माघार नाही'; सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनात सांगलीच्या आजीचा एल्गार, सोशल मीडियावर फेमस.दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राहुल गांधी यांनीही जंतरमंतरवर जाऊन आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन केले आहे. काँग्रेसने अद्याप अधिकृतपणे आंदोलनात सहभाग जाहीर केलेला नसला, तरी परीक्षा गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर पक्षाची भूमिका आंदोलनाशी सुसंगत असल्याचे काँग्रेस नेत्यांकडून सांगितले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.