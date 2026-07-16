देश

Rahul Gandhi Sonam Wangchuk : सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनापासून राहुल गांधी दूर का? काँग्रेसच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

Jantar Mantar protest : सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनात राहुल गांधी सहभागी न झाल्याने काँग्रेसच्या भूमिकेबाबत चर्चा रंगली आहे. विरोधी पक्षाच्या भूमिकेवर आता राजकीय वर्तुळात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
Rahul Gandhi Sonam Wangchuk

Rahul Gandhi Sonam Wangchuk

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Rahul Gandhi latest news : दिल्लीतील जंतरमंतरवर सुरू असलेल्या सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला अनेक विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दिला असला, तरी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी अद्याप आंदोलनस्थळी गेले नसल्याने त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावर राहुल गांधी सातत्याने केंद्र सरकारवर टीका करत असले, तरी वांगचुक यांच्या उपोषणापासून त्यांनी अंतर का ठेवले, अशी चर्चा सुरू आहे.

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