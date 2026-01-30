India-Arab Foreign Ministers Meet : इस्लामिक राष्ट्रांच्या नेत्यांना एकाचवेळी दिल्लीत बोलवण्यामागे मोदी सरकारची रणनीती काय?

राजधानी दिल्लीमध्ये उद्या भारत आणि अरब देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीसाठी जगभरातील इस्लामिक राष्ट्रांचे नेते एकाचवेळी दिल्लीमध्ये दाखल होणार आहेत. या बैठकीचे संयुक्त अध्यक्षपद भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) भूषवणार आहेत. भारत आणि अरब देशांमधील सहकार्य अधिक मजबूत करणे आणि भागीदारीला नवी दिशा देणे, हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश आहे..या बैठकीत २२ अरब देशांचे परराष्ट्र मंत्री सहभागी होणार असल्याची माहिती भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे. दिल्लीतील भारत मंडपम येथे ही बैठक होणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. बैठकीपूर्वी आज भारत मंडपम येथे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठकही आयोजित करण्यात आली आहे..Ajit Pawar: "वोट चोरीचं खोटं नरेटीव्ह..."; विरोधकांना टोला अन् अजितदादांचा 'गो लोकल'चा मास्टरस्ट्रॉक! राजकारणात खळबळ.तब्बल १० वर्षांनंतर अशा प्रकारची ही बैठक होत आहे. याआधी २०१६ साली बहरीनमध्ये ही बैठक पार पडली होती. भारत आणि अरब देशांमधील संबंध अतिशय जुने असून व्यापार, ऊर्जा, शिक्षण, संस्कृती आणि कूटनीती यांसारख्या विविध क्षेत्रांत दोन्ही बाजूंमध्ये मजबूत सहकार्य आहे. भारत आणि अरब देशांमधील द्विपक्षीय व्यापाराचा आकडा २४० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक आहे..Jairam Ramesh : ‘नीती आयोगा’ची बैठक म्हणजे ढोंग; काँग्रेसकडून केंद्र सरकारवर टीका, जयराम रमेश.भारत आपल्या तेल, गॅस आणि एलपीजीच्या बहुतांश गरजा अरब देशांकडून पूर्ण करतो. तसेच, ९० लाखांहून अधिक भारतीय नागरिक सध्या अरब देशांमध्ये रोजगारासाठी वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे अरब देशांशी असलेले संबंध अधिक बळकट करण्यावर भारताचा विशेष भर राहणार आहे. या बैठकीत व्यापार, ऊर्जा, शिक्षण, तंत्रज्ञान, मीडिया आणि सांस्कृतिक सहकार्य अधिक मजबूत करण्याबाबत सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.