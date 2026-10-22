टायगरवर गोळीबार, सलमानला धमकी...; गुजरातमध्ये तुरुंगात असूनही लॉरेन्सची चौकशी कठीण, केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा आदेश ठरतोय अडथळा

मुंबईत टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबाराच्या घटनेनंतर लॉरेन्स बिश्नोईचं नाव पुन्हा चर्चेत आलंय. गोळीबारानंतर लॉरेन्स बिश्नोईच्या गँगकडून हल्ल्याची जबाबदारी घेणारी पोस्ट सोशल मीडियावर करण्यात आली होती. या दाव्याची पडताळणी सध्या पोलीस करत आहेत. याआधीही सलमान खानसह इतर अभिनेत्यांवर हल्ल्याचा प्रयत्न आणि बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्या प्रकरणातही लॉरेन्स बिश्नोईचं नाव समोर आलं होतं. सध्या तुरुंगात असूनही लॉरेन्स बिश्नोईची चौकशी करण्यात मोठे अडथळे आहेत. .लॉरेन्स बिश्नोई सध्या गुजरातमधील साबरमती मध्यवर्ती कारागृहात आहे. त्याला तुरुंगाबाहेर काढण्यावर निर्बंध असून केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा यासंदर्भात आदेश लागू आहे. हा आदेश २०२३ मध्ये तत्कालीन फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २६८ अंतर्गत जारी करण्यात आला होता. त्यानंतर नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता म्हणजेच BNSS लागू झाल्यावर कलम ३०३ अंतर्गत हा निर्बंध कायम ठेवण्यात आला..Eknath Shinde: ५०० कोटी घेतल्याचे आरोप करण्यापूर्वी खातरजमा करायला हवी, मनोज जरांगेंच्या आरोपावर एकनाथ शिंदेंचं प्रत्युत्तर.केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशामुळे एखाद्या राज्यातील पोलीस केवळ न्यायालयाचा प्रोडक्शन वॉरंट मिळालं म्हणून लॉरेन्सला दुसऱ्या राज्यात घेऊन जाऊ शकत नाहीत. तुरुंगातून त्याला बाहेर काढण्यावरच कायदेशीर बंधन असल्याने हल्ल्यांच्या प्रकरणी पोलिसांना त्याची प्रत्यक्ष कस्टडी मिळवणं कठीण आहे..सार्वजनिक सुव्यवस्था, गुन्ह्याचं स्वरूप आणि व्यापक जनहित लक्षात घेऊन अशा प्रकारचे निर्बंध एखाद्या कैद्यासाठी लागू करता येतात. मात्र याचा अर्थ लॉरेन्स बिश्नोईची चौकशीच करता येणार नाही, असा नाही. मुंबई पोलिसांना त्याची तुरुंगातच चौकशी करण्यासाठी संबंधित न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागू शकते. अशा चौकशीवर वेळ, अधिकारी आणि तुरुंगातील नियमांचे निर्बंध असू शकतात. या पद्धतीने केलेली चौकशी ही तुरुंगातून बाहेर काढून केलेल्या कस्टोडियल इंटरोगेशनपेक्षा मर्यादित स्वरुपाची असते..लॉरेन्सचा भाऊ अनमोल बिश्नोई याच्यावरही अशाच प्रकारचे निर्बंध लागू आहेत. तो दिल्लीतील तिहार तुरुंगात आहे. बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरण आणि सलमान खानच्या घराबाहेरील गोळीबाराच्या तपासातही मुंबई पोलिसांना बिश्नोई बंधूंची प्रत्यक्ष कस्टडी मिळवताना याच अडचणीचा सामना करावा लागला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.