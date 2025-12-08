नेहरूंनी 'वंदे मातरम्'ऐवजी 'जन-गण-मन' राष्ट्रगीत म्हणून का निवडलं? ७७ वर्षांपूर्वी काय भूमिका मांडलेली? वाचा

वंदे मातरमला दीडशे वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं संसदेत सोमवारी १० तासांची विशेष चर्चा आयोजित केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संबोधनाने या चर्चेला सुरुवात झाली. भारताचं राष्ट्रगीत म्हणून वंदे मातरम ऐवजी जन गण मन हे गीत ७७ वर्षांपूर्वी स्वीकारण्यात आलं होतं. त्यावेळी अनेक घडामोडी घडल्या होत्या. त्यानंतर झालेल्या चर्चा आणि बैठकीनंतर जन गण मन हे राष्ट्रगीत असेल यावर शिक्कामोर्तब झालं होतं. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी वंदे मातरम ऐवजी जन गण मन या गीताला राष्ट्रगीत म्हणून पसंती दिली होती. त्याबाबतची भूमिका तेव्हा बैठकांमधून त्यांनी मांडली होती..वंदे मातरम का नको याबाबतची कारणं त्यांनी पत्रव्यवहारांमध्ये मांडली आहेत. २१ मे १९४८ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत राष्ट्रगीताबाबत पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलले होते. एखाद्या राष्ट्राचं राष्ट्रगीत हे शब्दांचा एक संग्रह असतंच पण त्यापेक्षा जास्त त्याची एक चाल असते. त्या चालीला एक संगीत असतं आणि संगीत हे ऑर्केस्ट्रा, बँड यावर वाजवलं जातं. प्रत्यक्षात फार कमी वेळा गायलं जातं. यामुळे राष्ट्रगीताचं संगीत महत्त्वाचं ठरतं. ते सर्व बाबतीत जिवंत असायला हवं असं नेहरूंनी म्हटलं होतं..INC आता IMC बनलंय, नेहरुंमुळे वंदे मातरमचे तुकडे; पंतप्रधान मोदींचा लोकसभेत काँग्रेसवर घणाघात.राष्ट्रगीत आणि त्याचं संगीत सन्मानजनक असावं. लहान मोठ्या सर्वच ऑर्केस्ट्रावर वाजवता यायला पाहिजे. हे संगीत फक्त भारतातच नाही तर परदेशातही वाजवलं जाईल. यामुळे सगळीकडे ते स्वीकारलं जाईल असं हवं आणि या निकषांवर जन गण मन हे सार्थ ठरत असल्याचं नेहरू म्हणाले होते..वंदे मातरम् हे ऐतिहासिक आणि सुंदर असं गीत आहे. पण त्याचं संगीत हे ऑर्केस्ट्रा किंवा बँडवर वाजवायला कठीण आहे. खिन्न भावना आणि पुनरावृत्ती असणारं हे गीत आहे. परदेशातील नागरिकांना संगीत म्हणून ते स्वीकारणं आणि दाद देणं कठीण आहे. जन गण मन गाण्यात असणारी वैशिष्ट्ये वंदे मातरम् मध्ये नाहीत. भविष्यातल्या आकांक्षांच्या पूर्ततेपेक्षा संघर्षमय भूतकाळाचं प्रतिबिंब वंदे मातरम मध्ये आहे असं नेहरू म्हणाले होते..वंदे मातरमच्या भाषेचा मुद्दा उपस्थित करत नेहरूंनी म्हटलं होतं की, सामान्य भारतीयांना वंदे मातरमची भाषा समजायला कठीण आहे. पण त्या तुलनेत जन गण मनची भाषा सोपी आहे. त्यात सुधारणा होऊ शकते, सध्याच्या स्थितीनुसार सुधारणा आवश्यकही आहे. त्यामुळे या आधारावर जन गण मन या गीताचा राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकार करू शकतो असं मी सुचवतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.