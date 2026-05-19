PM मोदी पत्रकारांच्या प्रश्नावर का बोलत नाहीत? भारतावर विश्वास का ठेवावा? पत्रकार परिषदेत परराष्ट्र सचिवांनी दिले सडेतोड उत्तर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे युरोप दौऱ्यावर असून नॉर्वेमध्ये पंतप्रधान जोनास गहर स्टोर यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक सोमवारी पार पडली. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत नॉर्वेच्या मुक्त पत्रकार हेल लिंग यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना माध्यम स्वातंत्र्यावरून प्रश्न विचारला होता. दरम्यान, दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांच्या प्रेस ब्रिफिंगनंतर भारतीय अधिकाऱ्यांनी एक पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. तेव्हा पंतप्रधान मोदींना विचारलेल्या प्रश्नाच्या मुद्द्याला धरून एका महिला पत्रकाराने भारतावर आम्ही विश्वास का ठेवावा? भारतात होणाऱ्या मानवाधिकार उल्लंघनाला रोखण्याचं आश्वासन देऊ शकता का? भारतीय पंतप्रधान पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देऊ शकतील का असे प्रश्न विचारले होते. या प्रश्नांना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव सीबी ज़र्ज यांनी सडेतोड उत्तर दिलं. PM Modi Press Question Sparks Debate Foreign Secretary Breaks Silence.परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज म्हणाले की, आमच्याकडे असं संविधान आहे जे लोकांचे अधिकार आणि त्यांच्या मुलभूत हक्कांची खात्री देतं. आमच्या देशात महिलांना समान अधिकार आहेत जे महत्त्वाचे आहे. भारताला १९४७मध्ये स्वातंत्र्य मिळालं, त्यानंतर लगेच देशातील महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला. आम्ही एकत्र स्वातंत्र्य मिळवलं पण त्यांनी स्वत: कमावलं. मला अनेक देश असे देश माहिती आहेत जिथं भारताने अधिकार दिल्यानंतर अनेक दशकांनी महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला. आम्ही समानतेवर आणि मानवाधिकारावर विश्वास ठेवतो. मानवाधिकाराचं सर्वात मोठं उदाहरण कोणतं? सरकार बदलण्याचा अधिकार, मतदानाचा अधिकार, भारतात हेच होत आहे आणि त्यावर आम्हाला अभिमान आहे..शेतकरीपुत्राने कसं उभारलं RCC क्लासेसचं १०० कोटींचं साम्राज्य, एक खोली ते ८ शहरांमध्ये विस्तार; कोण आहे शिवराज मोटेगावकर?.परदेशातील बातम्या आणि एनजीओंच्या सर्वेवरही परराष्ट्र सचिवांनी कठोर शब्दात प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, काही लोकांना अथांग भारताचा अंदाज नाहीय. लोकांना माहितीच नाही की भारत किती मोठा आहे. कुठल्यातरी निनावी, अज्ञात अशा एनजीओजने पब्लिश केलेले एक किंवा दोन न्यूज रिपोर्टर वाचून इथं येतात आणि प्रश्न विचारतात..भारतीय मीडियाच्या विस्ताराबाद्दल बोलताना परराष्ट्र सचिव म्हणाले की, तुम्हाला माहितीय का आमच्या इथं दररोज किती गोष्टी समोर येतात? दिवसा, संध्याकाळी किती ब्रेकिंग न्यूज येते. एकट्या दिल्लीत इंग्रजी, हिंदीसह अनेक भाषांमधील किमान २०० टीव्ही चॅनेल आहेत..भारतावर विश्वास का ठेवावा या प्रश्नावर परराष्ट्र सचिवांनी सांगितलं की, भारताची जगाबद्दल असलेली भूमिका आणि सांस्कृतिक वारसा यामुळे तुम्हाला जगाच्या कानाकोपऱ्यात काही ना काही संबंध दिसून येईल. तुमच्या फोनवर जे नंबर दिसतात ते भारतामुळे आहेत. शून्याची सुरुवात भारतातून झाली. बुद्धिबळही भारतात सुरू झालं. त्यामुळे आमच्या सभ्यतेवर, संस्कृतीवर आम्हाला अभिमान आहे. ज्या योगाचं जग कौतुक करतं ते भारतातूनच सुरू झालं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.