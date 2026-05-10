संकटाचा काळ! वर्षभर परदेशगमन, सोनं खरेदी करू नका; खाद्यतेलही कमी खा, मोदींनी असं आवाहन का केलं?

PM Modi Urges Indians to Avoid Gold Buying and Foreign Travel इराण अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरात उर्जा संकट निर्माण झालंय. यामुळे इंधनासह इतर अनेक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. भारतालाही याचा फटका बसताना दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सध्याचा काळ संकटाचा असून देशहितासाठी आपल्याला कर्तव्य पार पाडलं पाहिजे असं म्हणत इंधन बचत, खाद्यतेलाचा कमी वापर, परदेश पर्यटन कमी करण्याचं आवाहन देशवासियांना केलंय. कच्चं तेल, सोनं याच्या खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन लागतं आणि ते वाचवण्याची गरज असल्याचंही मोदींनी म्हटलं..मोदी म्हणाले की, आज भारत वेगानं विकसित होण्याच्या दिशेनं पुढे जात आहे. पण सध्या भारत अनेक मोठ्या आव्हानांचा सामना करत आहे. कोरोना काळात जग पुरवठा साखळी बाधित झाल्यानं संकटात होतं. त्यानंतर युद्धामुळे अन्न, इंधन आणि खतं यावर मोठा परिणाम झाला. गेल्या पाच सहा वर्षात या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करतंय..इंधन गरजेनुसार वापरा, १ वर्ष सोनं खरेदी करू नका; देशहितासाठी PM मोदींचं आवाहन.कितीही उपाय केले तरी अडचणी वाढत जातातपंतप्रधान मोदींनी पुढे म्हटलं की, भारत सरकार गेल्या २ महिन्यापासून या संकटापासून देशाला वाचवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. नागरिकांवर ओझं होऊ नये यासाठी सरकार सगळं ओझं स्वत:च्या खांद्यावर उचलत आहे. पण पुरवठा साखळीवर संकट कायम राहिलं तर आपण कितीही उपाय केले तरी अडचणी वाढतच जातात. त्यामुळे देशाला सर्वोच्च प्राधान्य देत आपल्याला एकत्र येऊन लढावं लागेल. आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल. देशासाठी मरणंच देशभक्ती नसते तर देशासाठी जगणं आणि कर्तव्य पार पाडणं हीसुद्धा देशभक्ती असते..परकीय चलन वाचवण्याची गरजकच्चं तेल खूप महाग झालंय, आधीच्या तुलनेत खूप किंमती वाढल्यात. पेट्रोल, डिझेलच्या खरेदीवर जो परदेशी पैसा खर्च होतो ते पैसे पेट्रोल डिझेल वाचवून वाचवायचे आहेत. आपले लहान प्रयत्न देशाची खूप मदत करू शकतली. परदेशात लग्नाचा, फिरण्याचा, पर्यटनाची संस्कृती वाढत चाललीय. संकटाच्या काळात देशभक्ती आपल्याला आवाहन करतेय की किमान एक वर्ष परदेशात जाणं टाळलं पाहिजे. आपल्याला परकीय चलन वाचवण्यासाठी जे करता येईल ते करावं लागेल असंही पंतप्रधान मोदी म्हणाले..सोने खरेदी करू नकापंतप्रधान मोदी म्हणाले की, सोन्याची खरेदी हा एक मुद्दा आहे. ज्यावर परकीय चलन खूप खर्च होतं. एक काळ होता जेव्हा संकट यायचं किंवा युद्ध व्हायचं तेव्हा लोक सोनं दान करायचे. आज दान करण्याची गरज नाही पण देशहितासाठी वर्षभर घरात कोणताही कार्यक्रम असो आपण सोन्याचे दागिने खरेदी करणार नाही हे ठरवा..खाद्यतेल कमी खापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खाद्यतेल खाणंही कमी करण्याचं आवाहन केलंय. ते म्हणाले की, इंधन, सोन्याप्रमाणे खाद्यतेलाचंही असंच आहे. याच्या आयातीसाठीही मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च करावं लागतं. खाद्य तेलात फक्त १० टक्के जरी बचत केली तरी देशभक्तीचं मोठं काम आहे. तेल खाणं कमी केलं तर देशसेवा आणि देहसेवासुद्धा होईल. देशाच्या तिजोरीचं आणि घरच्या लोकांचंही आरोग्य चांगलं राहील..युद्धाचा परिणामगेल्या २ महिन्यापासून मोठं युद्ध सुरू आहे. याचा परिणाम संपूर्ण जगावर झालाय. भारतावर तर गंभीर परिणाम झालाय. भारताकडे मोठ्या तेलाच्या विहीरी नाहीत. आपल्याला गरजेचं असलेलं पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि इतर देशांकडून मागवावं लागतं. युद्धामुळे पूर्ण जगात पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि खतांच्या किंमती खूप वाढल्या आहेत. शेजारी देशातली स्थिती तुम्हाला माहितीच आहे..