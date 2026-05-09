पश्चिम बंगालचे नवे 'अधिकारी'! ५५ वर्षीय सुवेंदू अविवाहित का? आदर्श मानलेल्या तिघांच्या पावलावर पाऊल

Why Suvendu Adhikari Never Married पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने बहुमत मिळवल्यानंतर आज भव्य अशा शपथविधी सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलंय. सुवेंदू अधिकारी हे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होत आहेत. एकेकाळी ममता बॅनर्जींचे सहकारी असलेल्या सुवेंदू यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथविधीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेसुद्धा उपस्थित आहेत. सुवेंदू अधिकारी हे अविवाहित असून त्यांनी एकदा प्रचारसभेत यामागचं कारणही सांगितलं होतं. .सुवेंदू अधिकारी यांनी भाजपमध्ये आल्यानंतर २०२१ आणि २०२६ च्या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांनी जबरदस्त धक्का दिला. जायंट किलर ठरलेल्या सुवेंदू यांची आता मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागलीय. ५५ वर्षीय सुवेंदू अधिकारी अविवाहित आहेत. अविवाहित असल्याचं कारण सुवेंदू अधिकारी यांनी २०२० मध्ये एका सभेत दिलं होतं. हल्दिया इथं रॅलीत बोलताना त्यांनी म्हटलं होतं की, अनेकांनी मला लग्न का केलं नाही हे विचारतात. माझे भाऊ विवाहित आहेत. मग तुम्ही का नाही असं विचारलं जातं..विजयला ऐनवेळी धक्का! पाठिंब्याचं पत्र खोटं असल्याचा आरोप, आमदार बेपत्ता; TVKची तारेवरची कसरत, बहुमत जुळेना.आजच्या काळात राजकीय नेत्यांच्या दृष्टीने मी अविवाहित नाही. सुवेंदूंचं कुटुंब ५-६ जणांचं लहान कुटुंब नाहीय. सुवेंदूचं कुटुंब बंगाली कुटुंब आहे. समाजासाठी संपूर्ण त्याग करावा लागतो. हीच गोष्ट माझे आदर्श सतीश सामंता आणि सुशील धारा सांगायचे. मी त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकत अविवाहित राहण्याचा निर्णय़ घेतला असल्याचं सुवेंदू म्हणाले होते..लग्न न करण्याच्या निर्णयावर सुवेंदूंचे वडील नाराज झाले होते. वडिलांनी एका मुलाखतीत ही गोष्ट सांगितली होती. रागात सुवेंदूंना ओरडले होते पण नंतर वाईट वाटलं होतं. गावाकडे लोक विचार करतात की कुटुंब असेल तर आयुष्य चांगलं असतं. मुलगा आहे तर लग्न करेल, त्यासा संसार असेल असा विचार करणं तर स्वाभाविक असतं असं सुवेंदूंचे वडील म्हणाले होते..तृणणूल काँग्रेसला रामराम केल्यानंतरही अविवाहित राहण्याच्या प्रश्नावर सुवेंदू बोलले होते. १९८७ पासून राजकारणात आहे आणि त्यामुळे राजकारणालाच वाहून घेतलं. या क्षेत्रात सतीश सामंतो, सुशील धारा आणि अजय मुखर्जी हे माझे आदर्श आहेत. तिघेही अविवाहित होते आणि त्या तिघांनाच फॉलो करत मी काम करतोय असं सुवेंदू यांनी सांगितलं होतं.