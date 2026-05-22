CJP Election Symbol: कॉकरोच जनता पार्टीला ‘कॉकरोच’ निवडणूक चिन्ह का मिळू शकत नाही? आयोगाचा नेमका नियम काय? जाणून घ्या...

या डिजिटल युगात सोशल मीडियावर काय व्हायरल होईल याचा अंदाज लावता येत नाही. अवघ्या पाच दिवसांपूर्वी ऑनलाइन स्थापन झालेला एक अनोखा राजकीय पक्ष चर्चेत आहे. इंस्टाग्रामवर जगातील सर्वात मोठ्या पक्षाला मागे टाकणाऱ्या या व्हर्च्युअल पक्षाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. इंटरनेटवरील लोकप्रियता आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीचे मैदान यात मोठी तफावत आहे. .जर या पक्षाला भविष्यात देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेचा भाग व्हायचे असेल, तर त्याला निवडणूक आयोगाच्या अत्यंत कठोर आणि गुंतागुंतीच्या नियमांना सामोरे जावे लागेल, आणि याच कारणामुळे त्यांनी झुरळाचे चिन्ह स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. अमेरिकेतील बोस्टन येथे राहणाऱ्या अभिजीत दीपके नावाच्या व्यक्तीने सोशल मीडियावर 'कॉकरोच जनता पार्टी' सुरू केली. आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण सरकारविरोधी आणि अत्यंत विनोदी शैलीमुळे हा पक्ष ऑनलाइन वणव्यासारखा पसरला आहे. त्याने इंस्टाग्रामवर भारतीय जनता पक्षालाही मागे टाकले आहे. .Cockroach Janta Party: भाजपमध्ये ये नाहीतर अमेरिकेत पण मारू..., कॉकरोच पार्टीच्या अभिजित दिपकेला जीवे मारण्याची धमकी .इतकेच नाही तर तृणमूल काँग्रेसच्या दोन खासदारांनीही या सोशल मीडियावर आपली उपस्थिती नोंदवली आहे. या प्रचंड लोकप्रियतेमुळे भारतात पक्षाचे अधिकृत 'X' खाते निलंबित करण्यात आले होते, परंतु त्यानंतर पक्षाने एक नवीन हँडल पुन्हा तयार केले आहे. जर या पक्षाला खरोखरच सोशल मीडियाच्या पलीकडे जाऊन देशाच्या कानाकोपऱ्यात निवडणुका लढवायच्या असतील. तर त्यासाठी एक लांबलचक कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागते. .भारतात कोणत्याही नवीन पक्षाला निवडणुका लढवण्यापूर्वी भारतीय निवडणूक आयोगाकडे (ECI) नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करण्याची ही कायदेशीर प्रक्रिया लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम २९अ अंतर्गत पूर्ण केली जाते. या अनिवार्य नोंदणीशिवाय, कोणतीही संघटना निवडणूक आयोगाकडून कोणत्याही हक्कांवर किंवा निवडणूक चिन्हावर दावा करू शकत नाही..भारतात, निवडणूक चिन्हे वाटप करण्याची संपूर्ण जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे. देशातील चिन्हे दोन मुख्य श्रेणींमध्ये विभागली आहेत: पहिली श्रेणी 'राखीव चिन्हे', जी मान्यताप्राप्त प्रमुख पक्षांसाठी राखीव असतात, जसे की कमळ किंवा झाडू. दुसरी श्रेणी 'मुक्त चिन्हे' आहे, जी नवीन पक्ष आणि अपक्ष उमेदवारांसाठी उपलब्ध असतात. या मुक्त यादीमध्ये कुलूप आणि चाव्या, एअर कंडिशनर, लॅपटॉप, बुद्धिबळाचे पट, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि नेल कटर यांसारख्या शंभरहून अधिक दैनंदिन वस्तूंचा समावेश आहे. .मुलगा प्रसिद्धीच्या झोतात, आई-वडील व्याकुळ! अभिजितच्या चळवळीला घरूनच विरोध? पाहा काय म्हणाले पालक?.नोंदणीनंतर, कोणताही पक्ष निवडणूक आयोगाकडे आपल्या पसंतीची तीन नवीन चिन्हे प्रस्तावित करू शकतो. १९६८ च्या निवडणूक चिन्ह आदेशानुसार, एक अत्यंत स्पष्ट आणि कठोर नियम लागू होतो की, कोणतेही नवीन चिन्ह कोणत्याही पक्ष्यासारखे किंवा प्राण्यासारखे दिसू नये. झुरळ हा एक प्राणी असल्यामुळे, हा नियम या पक्षाच्या योजनांना खीळ घालू शकतो. झुरळाला प्राणी म्हणून वर्गीकृत करून या पक्षाचा अर्ज फेटाळायचा की नाही, हे आता पूर्णपणे निवडणूक आयोगाच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून असेल. .निवडणूक चिन्ह म्हणून प्राण्यांच्या वापरास मनाई करणारा हा कठोर नियम देशात १९९१ पासून लागू आहे. त्यावेळी, प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती की, राजकीय पक्ष निवडणूक प्रचारादरम्यान रस्त्यांवरून खऱ्या प्राण्यांची मिरवणूक काढत असल्यामुळे त्यांच्यावर गंभीर अत्याचार होत आहेत. यानंतर २०१२ मध्ये निवडणूक आयोगाने कठोर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. प्रचारात प्राण्यांच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घातली. .यामुळेच नवीन प्राणी चिन्हे वापरणे बंद करण्यात आले, तरीही हत्ती आणि सिंह यांसारखी जुनी चिन्हे पूर्वी मंजूर केलेली चिन्हे म्हणून वापरली जात आहेत. या इंटरनेट पक्षाने, डिजिटल माध्यमाला अनुसरून, मोबाईल फोन हे आपले निवडणूक चिन्ह असावे अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र, वस्तुस्थिती अशी आहे की निवडणूक आयोगाच्या मोफत चिन्हांच्या अधिकृत यादीत मोबाईल फोनचा पर्याय जवळपासही उपलब्ध नाही. .Abhijeet Dipke: दिल्लीत पोहोचताच पोलीस तिहार जेलमध्ये टाकतील... 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे संस्थापक अभिजीत दीपकेंना भीती सतावतेय.या अधिकृत यादीत लँडलाईन फोन आणि मोबाईल चार्जर यांसारख्या वस्तूंचा समावेश असला तरी, मुख्य मोबाईल फोन मात्र त्यात नाही. त्यामुळे, झुरळ जनता पक्षाला सोशल मीडियावर चमकणे जितके सोपे होते, तितकेच निवडणुकीच्या खऱ्या जगात आपल्या पसंतीचे चिन्ह शोधणे कठीण असेल.