Crime: मैत्रिणीसोबत शरीरसंबंधाची मागणी, अश्लील व्हिडिओ पाठवून छळ अन्... पत्नीकडून त्रास, पती कंटाळला अन्...; काय घडलं?

पती-पत्नीमधील संघर्षाची प्रकरणे सामान्य आहेत. पत्नी आपल्या पतींविरुद्ध लैंगिक छळाच्या तक्रारी दाखल करतात. पतीकडून होणाऱ्या छळाची तक्रार करण्यासाठी पत्नी पोलीस ठाण्यात गेल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. पतीने आपल्या पत्नीवर लैंगिक छळाचा आरोप केल्याचे क्वचितच ऐकायला मिळते. असेच एक दुर्मिळ प्रकरण राजधानी बंगळूरमधून समोर आले आहे. जिथे पत्नीची लैंगिक विकृती आणि सततचा छळ सहन न झाल्याने एक पती पोलीस ठाण्यात गेला..मिळालेल्या माहितीनुसार, बंगळूरमध्ये पत्नीच्या सततच्या छळाला कंटाळून एक पती पोलीस ठाण्यात गेला आहे. मानसिक आणि लैंगिक छळ सहन न झाल्याने त्याने बंगळूरमधील अमृतहल्ली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. पत्नीच्या लैंगिक संबंधांच्या अवाजवी मागण्यांना कंटाळून पतीने आपल्या तक्रारीत तिच्या वासनेचे वर्णन केले आहे. .त्याने म्हटले आहे की, त्याची पत्नी केवळ तिच्यासोबतच नव्हे, तर तिच्या मैत्रिणीसोबतही शारीरिक संबंधांची मागणी करते. माझी पत्नी मला अश्लील व्हिडिओ पाठवून माझा छळ करते. ती मला माझ्या मित्रांसोबतच्या आठवणी सांगायला भाग पाडते. ती माझ्या लग्नापूर्वीच्या संबंधांची माहिती उघड करूनही माझा छळ करते. इतकेच नाही, तर आजकाल दारू पिणे आणि मित्रांसोबत फिरणे ही एक सामान्य गोष्ट आहे, असा दावा करूनही ती माझा छळ करते. .पतीने त्याच्या तक्रारीत असा आरोप केला आहे की, जेव्हा तो लैंगिक संबंधांना संमती देण्यास नकार देतो, तेव्हा ती त्याचा छळ करते. त्याने पत्नीचा चेहराही न पाहता तिला दागिने दिले होते. दागिने परत न करून ती त्याचा छळ करत असल्याचा आरोपही त्याने केला. अमृतहल्ली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.