Crime: धक्कादायक! वादानंतर पत्नीचा पारा चढला, रागाच्या भरात पतीच्या प्राइवेट पार्टवर ब्लेडने वार अन्...; नेमकं काय घडलं?

उत्तर प्रदेशातील संभल येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पती-पत्नीमधील वादाचे रूपांतर हिंसक भांडणात झाले. संतप्त झालेल्या पत्नीने तिच्या पतीच्या गुप्तांगावर ब्लेडने हल्ला केला. पतीचा ओरडणे ऐकून कुटुंबातील सदस्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रक्ताळलेल्या तरुणाला उपचारासाठी रुग्णालयात नेले. प्राथमिक उपचारानंतर त्याला अलीगढ येथे रेफर करण्यात आले. तरुणाची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना जिल्ह्यातील गुन्नौर पोलीस स्टेशन परिसरात घडली. येथील रहिवासी राजू याचे लग्न बदौन जिल्ह्यातील सहस्वान पोलीस स्टेशन परिसरातील मिर्झापूर गावातील एका महिलेशी झाले होते. शुक्रवारी रात्री उशिरा या जोडप्यात वाद झाला. हा वाद इतका वाढला की पत्नीने राजूच्या गुप्तांगावर ब्लेडने हल्ला केला..Viral News : दोन नातवंडांची आजी बॉयफ्रेंडसोबत गेली पळून, सुनांचे दागिने चोरले अन् नवऱ्याला...तिच्या प्रेमामुळं अख्खं कुटुंब उद्ध्वस्त.या अपघातात पती गंभीर जखमी झाला. राजूच्या ओरडण्याचा आवाज ऐकून त्याचे कुटुंब घटनास्थळी धावले. त्याची अवस्था पाहून सर्वांनाच धक्का बसला. त्याला ताबडतोब गुन्नौर येथील सामुदायिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले. जिथे प्राथमिक उपचारानंतर त्याला अलीगढ येथील जवाहरलाल मेडिकल कॉलेजमध्ये रेफर करण्यात आले..मशिदीच्या भिंती जमीनदोस्त! Allahabad High Court चा महत्त्वाचा आदेश; मशीद पाडण्याच्या प्रकरणात मुस्लिम पक्षाला मोठा धक्का.राजूच्या कुटुंबाचे म्हणणे आहे की, लग्न झाल्यापासून त्यांच्यात दररोज भांडणे आणि वारंवार मतभेद होत आहेत. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, त्याच्या पत्नीच्या या टोकाच्या कृत्यामागील कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू आहे. या घटनेनंतर आरोपी पत्नी पोलिसांच्या रडारवर आहे. स्टेशन प्रभारी निरीक्षकांनी सांगितले की, हे प्रकरण गंभीर आहे. तरुण पीडित गंभीर जखमी आहे आणि तिला अलीगढ येथे रेफर करण्यात आले आहे. पती-पत्नीमधील वाद हे या घटनेमागील कारण असल्याचे समोर आले आहे. सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे..