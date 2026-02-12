Bhadra Tiger Reserve Video : दुर्मिळ योगायोग! भद्रा व्याघ्र प्रकल्पात ब्लॅक पँथर आणि बिबट्या एकत्र पाणी पितानाचा क्षण कॅमेऱ्यात कैद; VIDEO तुफान व्हायरल

Viral Wildlife Video Captured at Bhadra Backwaters : कर्नाटकातील प्रसिद्ध भद्रा व्याघ्र प्रकल्पात (Bhadra Tiger Reserve) अलीकडेच एक दुर्मिळ आणि मन मोहून टाकणारा क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. भद्रा बॅकवॉटर्स परिसरात एक ब्लॅक पँथर आणि एक बिबट्या एकाच वेळी शांतपणे पाणी पिताना दिसून आले. हा अनोखा क्षण ९ फेब्रुवारी रोजी टिपला गेला असून सध्या सोशल मीडियावर तो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..व्हिडिओमध्ये काळ्या रंगाचा दुर्मिळ ब्लॅक पँथर आणि त्याच्या शेजारी ठिपक्यांचा बिबट्या कोणतीही आक्रमकता न दाखवता पाण्याजवळ उभे राहून तहान भागवताना दिसताहेत. सामान्यतः एकाकी जीवन जगणारे आणि अतिशय सावध स्वभावाचे हे दोन्ही वन्यप्राणी अशा प्रकारे एकत्र दिसणे अत्यंत दुर्मिळ मानले जाते. त्यामुळेच हे दृश्य वन्यजीव अभ्यासक, छायाचित्रकार आणि निसर्गप्रेमींमध्ये विशेष चर्चेचा विषय ठरत आहे..वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे दृश्य भद्रा व्याघ्र प्रकल्पातील समृद्ध जैवविविधता आणि सुरक्षित पर्यावरणाचे प्रतीक आहे. अभयारण्यात मुबलक पाणी, संतुलित अन्नसाखळी आणि प्रभावी संरक्षण व्यवस्था उपलब्ध असल्यामुळे असे दुर्मिळ क्षण अनुभवायला मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले..दरम्यान, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून अनेकांनी ‘निसर्गाचे अद्भुत सौंदर्य’ आणि ‘वन्यजीवनातील शांत सहअस्तित्व’ अशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. भद्रा व्याघ्र प्रकल्पातील हे दृश्य केवळ डोळ्यांना सुखावणारे नाही, तर वन्यजीव संवर्धनाचे महत्त्व अधोरेखित करणारेही ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.