प्रत्येक संकटात साथ दिली, जुनी मैत्री; आता भारत रशियाकडून तेल खरेदी करणार की नाही? ट्रम्प यांच्या दाव्यानंतर चर्चा

भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करारावर शिक्कामोर्तब झालं. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी फोनवर चर्चा केल्यानंतर या व्यापार कराराची घोषणा करण्यात आली. भारतावर अमेरिकेकडून लावण्यात येणारं आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरून थेट १८ टक्के करण्यात आलंय. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की भारत आता रशियन तेल खरेदी करणं बंद करेल आणि यामुळेच हा करार होऊ शकला आहे. दरम्यान, भारताने या दाव्यावर काही प्रतिक्रिया अद्याप दिली नाहीय..रशिया बऱ्याच काळापासून संरक्षण आणि ऊर्जा पुरवठ्यात भारताचा भागिदार आहे. २०१९ पासून २०२३ पर्यंत रशियाकडून शस्त्रास्त्र आयात एकूण आयातीच्या ३६ टक्के इतकी होती. याशिवाय स्वस्तातलं तेलही भारतासाठी फायद्याचं होतं. २०२४-२५ मध्ये रशियासोबत १३१ बिलियन डॉलरचा व्यापार झाला होता. तर दुसरीकडे अमेरिकेवर भारताचं अवलंबित्व वाढलं आहे..भारतापेक्षा पाकिस्तान जास्त आयातशुल्क देणार; बांगलादेशवरही मोठ्या प्रमाणावर टॅरिफ.भारत एकूण गरजेच्या ८८ टक्के तेल बाहेरून आयात करतो. तर २०२४-२५मध्ये भारतात ३५ टक्के तेल रशियातून आयात केलं होतं. रशियावर पाश्चिमात्य देशांकडून बंदी घातली गेल्यानं भारताला तेल खरेदीत फायदा झाला. अमेरिकेनं अनेकदा रशियाकडून तेल आयात बंद करण्यास सांगितलं पण भारताने जनतेच्या हिताचं कारण दिलं..अमेरिका भारताची निर्यातीसाठी मोठी बाजारपेठ आहे. जर अमेरिकेनं आयात शुल्क कमी केलं नसतं तर निर्यात कमी झाली असती. ५० टक्के आयात शुल्कामुळे भारताची निर्यात ३० बिलियन पर्यंत खाली घसरली होती. अशा स्थितीत नोकऱ्यासुद्धा धोक्यात आल्या होत्या. अमेरिकेसोबत व्यापार करार हा वेळेची गरज म्हणून केला गेल्याचं म्हटलं जातंय..स्वातंत्र्यापासून रशिया नेहमीच भारतासोबत प्रत्येक संकटात उभा राहिला आहे. अनेकदा अमेरिकेनं हात वर केले पण रशियाने साथ दिली. १९७१ मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्धावेळी संयुक्त राष्ट्रात रशियाने भारताची बाजू घेतली होती. तर अमेरिकेनं पाकिस्तानच्या मदतीसाठी हिंदी महासागरात तुकडी पाठवली होती..भारताने जेव्हा अणुचाचणी केली तेव्हाही अमेरिकेचा दबाव असतानाही रशियाने शस्त्रपुरवठा केला. भारताने तेल खरेदी थांबवली तरी रशियासोबतचे संबंध बिघडण्याची शक्यता कमी आहे. कारण भारत आणि रशिया संरक्षण क्षेत्रात जुने सहकारी आहेत. भारताने २०१८ नंतर रशियाकडून जास्त तेल खरेदीला सुरुवात केली. तर यात २०२२ मध्ये मोठी वाढ झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.