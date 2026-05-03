West Bengal Result: बंगाल निकालाचा 'महासंग्राम'! इतिहास घडणार की परंपरा कायम राहणार? हे ‘गेमचेंजर’ फॅक्टर्स निकाल ठरवणार

पश्चिम बंगालमध्ये दोन टप्प्यांत मतदान झाल्यानंतर आता प्रतीक्षा संपली आहे. रात्र जसजशी पुढे सरकत आहे, तसतशी राज्यातील २९३ जागांसाठी मतमोजणी सकाळी सुरू होईल आणि दुपारी १२ वाजेपर्यंत हे स्पष्ट होईल की, ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालमध्ये पुन्हा सरकार स्थापन करतील की भाजप राज्यात पहिल्यांदाच कमळ फुलवण्यात यशस्वी होईल. यावेळी बंगालची निवडणूक अनेक बाबतीत पूर्णपणे वेगळी ठरली आहे. निवडणुकीदरम्यान अनेक नवीन विक्रम नोंदवले गेले आहेत. .निवडणुकीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दोन टप्प्यांत मतदान झाले. यापूर्वी हिंसाचारामुळे राज्यात आठ टप्प्यांत मतदान झाले होते. या निवडणुकीच्या दोन्ही टप्प्यांमध्ये एकही मृत्यूची नोंद झाली नाही. यावेळी बंगालमध्ये केंद्रीय दलांची सर्वाधिक तैनाती आणि विक्रमी मतदान झाले. देशाच्या निवडणूक इतिहासात असे मतदान अभूतपूर्व होते. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकांनी राज्याच्या राजकीय इतिहासात आधीच एक अध्याय लिहिला आहे..यावेळी संपूर्ण बंगालमध्ये मतदानाचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. स्वातंत्र्यानंतर संपूर्ण देशासाठी हा एक नवीन विक्रम ठरला आहे. २०११ मध्ये मतदानाची टक्केवारी ८४ टक्के, २०१६ मध्ये ८२.६६ टक्के आणि २०२१ मध्ये ८१.५६ टक्के होती. परंतु २०२६ मध्ये हे आकडे फिके पडले आहेत. यावेळी मतदानाची टक्केवारी ९२ टक्क्यांहून अधिक झाली असून, ज्या भागांमध्ये फेरमतदान झाले. तिथेही मतदानाचा प्रतिसाद जास्त आहे..पहिल्या टप्प्यात, २०२१ च्या तुलनेत १५२ मतदारसंघांमध्ये अंदाजे २१.१ लाख अधिक मते पडली. दुसऱ्या टप्प्यात, १४२ मतदारसंघांमध्ये ९,०८,००० अधिक मते पडली, म्हणजेच प्रत्येक मतदारसंघात सरासरी ६,४०० अधिक मते. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, स्थलांतरित मजुरांचे त्यांच्या घरी परतणे हा मतदानातील या लक्षणीय वाढीमागील एक महत्त्वाचा 'एक्स फॅक्टर' ठरला. पहिल्या टप्प्यात, १५२ जागांपैकी ८१ टक्के जागांवर ग्रामीण मतदार होते, तर २९ टक्के मुस्लिम, २४ टक्के अनुसूचित जातीचे आणि ९ टक्के आदिवासी होते. .दुसऱ्या टप्प्यात, केवळ ५३ टक्के ग्रामीण मतदार होते, म्हणजेच शहरी प्रभाव अधिक होता. येथे मुस्लिमांचे प्रमाण २५ टक्के, अनुसूचित जातीचे २३ टक्के आणि आदिवासींचे २.५ टक्के होते. लोकसंख्येच्या रचनेतील या फरकाचा दोन प्रमुख पक्षांच्या मतांच्या वाट्यावर किती परिणाम होतो, हे पाहणे बाकी आहे. शिवाय डावे-काँग्रेस-आयएसएफ-हुमायून पार्टी आघाडीचा किती प्रभाव पडेल, हे पाहणेही बाकी आहे..विरोधी पक्ष म्हणून भाजपने प्रामुख्याने सत्ताधारी पक्षाविरुद्धच्या जनक्षोभाचा, तसेच अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या १५ वर्षांपासून तृणमूल काँग्रेसविरोधात धुमसत असलेल्या सत्ताविरोधी लाटेला भाजप खतपाणी घालत आहे. आर. जी. कर बलात्कार प्रकरण आणि कसबा लॉ कॉलेज घटनेसारख्या संवेदनशील घटनांमुळे महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावर तृणमूल काँग्रेसवर प्रचंड दबाव आला आहे.. तृणमूल काँग्रेसवर उपस्थित केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यांचा आणि २६,००० नोकऱ्या रद्द केल्याचाही भाजपने फायदा उचलला आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, यामुळे शहरी आणि सुशिक्षित मध्यमवर्गाचा रोष मोठ्या प्रमाणात भाजपच्या दिशेने वळू शकतो. दुसरीकडे बटाटा उत्पादक शेतकरी आपल्या पिकाला योग्य भाव न मिळाल्याने अत्यंत नाराज आहेत. राज्यातील २६ जागांवर बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रभाव मानला जातो. .२०२१ च्या निवडणुकीत, यापैकी १८ जागांवर तृणमूल काँग्रेस आणि ८ जागांवर भाजप आघाडीवर होते. मात्र, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसची संख्या १६ पर्यंत घसरली आहे, तर भाजपची संख्या १० पर्यंत वाढली आहे. हे भाजपसाठी एक सकारात्मक चिन्ह आहे. ध्रुवीकरणामध्येही फायद्याची संधी असते. तज्ज्ञांच्या मते, मुर्शिदाबादमधील हिंसाचार, वक्फचा मुद्दा आणि बेलडांगा घटनेमुळे काही भागांमध्ये राजकीय ध्रुवीकरण होऊन भाजपची मतपेढी मजबूत होऊ शकते..सलग पंधरा वर्षे सत्तेत राहिल्यामुळे तृणमूल काँग्रेसविरोधातील भावना अधिक तीव्र झाली असली तरी, हे सांगायला नको की तृणमूल काँग्रेसचा पाया अजूनही मजबूत आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, हाच या निवडणुकीतील त्यांचा सर्वात मोठा फायदा आहे. बूथ स्तरावरील तृणमूल काँग्रेसची संघटनात्मक ताकद हे त्यांचे सर्वात मोठे अस्त्र आहे, ज्यामुळे त्यांना मतदारांना शेवटपर्यंत आपल्या बूथवर टिकवून ठेवण्यास मदत होते..दुसरीकडे, ग्रामीण भागात लक्ष्मी भंडारची गगनाला भिडणारी लोकप्रियता, तसेच कन्याश्री आणि रूपाश्री यांसारख्या लोकभिमुख प्रकल्पांची मालिका, हे तृणमूलच्या महिला मतपेढीला सतत पाठिंबा देण्यामागील एक प्रमुख घटक आहे. अनेकांच्या मते, एसआयआरच्या प्रभावामुळे राज्यात यावेळी मुस्लिम मते मोठ्या प्रमाणात तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) बाजूने झुकली आहेत. शिवाय, एसआयआरच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतुआ समाजाच्या नाराजीचा सत्ताधारी पक्षाला अप्रत्यक्षपणे फायदा होऊ शकतो. .दुसरीकडे, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या अंदाजानुसार, तृणमूल काँग्रेसने जंगलमहालमध्ये गमावलेली जागा मोठ्या प्रमाणात परत मिळवली आहे, ज्यामुळे त्यांना या निवडणुकीत आणखी फायदा होऊ शकतो. तृणमूल आणि भाजप यांच्यातील थेट लढतीपलीकडील अनेक मुद्दे निर्णायक ठरू शकतात. एसआयआरमधून २७ लाख नावे वगळणे हा या निवडणुकीतील सर्वात मोठा 'एक्स-फॅक्टर' मानला जात आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने लोकांच्या संतापाचा मतपेटीवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होऊ शकतो..दुसरीकडे, भाजपने दिलेले "दरमहा ३,००० रुपये" देण्याचे आश्वासन, महिलांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी लक्ष्मी भंडार यांनी चालवलेल्या मोहिमेला काय प्रतिसाद देते, हे पाहणे बाकी आहे. याशिवाय, बेरोजगारी भत्ता, लवकर नोकरी मिळवून देण्याचे आश्वासन आणि महागाई भत्ता यांसारख्या उपक्रमांचा राज्यातील तरुण पिढीवर, तसेच नोकरी शोधणारे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो..शिवाय, या निवडणुकीत तिसऱ्या शक होर्मुझ सामुद्रधुनीतील टोल पद्धतीवर निर्बंधांचा इशारा...ही निवडणूक एकतर्फी नाही. एकीकडे ग्रामीण बंगालमध्ये लोककल्याणकारी प्रकल्प आणि तळागाळातील चळवळींना प्रोत्साहन देणाऱ्या बूथ-स्तरीय मजबूत संघटना आहेत, तर दुसरीकडे संस्थांविरुद्ध व्यापक संताप, महिलांच्या सुरक्षेविषयीचे प्रश्न आहेत आणि उद्या कोणाचा विजय होईल हे पाहणे बाकी आहे. ममता बॅनर्जी पुन्हा बंगालवर राज्य करतील, की पहिल्यांदाच कमळ फुलणार?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 