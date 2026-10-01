Sugar Price Hike : साखरेचे दर पुन्हा वाढणार की कमी होणार? केंद्र सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय; व्यापाऱ्यांची कोंडी होणार

Sugar Prices India : सणासुदीच्या काळात साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊन दर वाढू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांच्या साखर साठवणुकीवर मर्यादा घातली आहे. १५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत व्यापाऱ्यांना साखर मिळाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठा ठेवता येणार नाही. तसेच, एका व्यापाऱ्याला एकावेळी जास्तीत जास्त एक हजार क्विंटल साखर साठवता येणार आहे..नव्या नियमामुळे सणासुदीच्या काळात बाजारातील साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यास मदत होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. व्यापाऱ्यांनी साखर मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत तिची विक्री करणे अपेक्षित आहे.कोलकाता आणि त्याच्या महानगर क्षेत्रासह आसामला एक हजार क्विंटलच्या कमाल साठा मर्यादेतून वगळण्यात आले आहे. या भागातील व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त दोन हजार क्विंटल साखर साठवता येणार आहे. भौगोलिक परिस्थिती, वाहतूक व्यवस्था आणि ईशान्य भारतातील साखरेची मागणी लक्षात घेऊन ही स्वतंत्र मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे..कोलकाता बाजारात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातून मोठ्या प्रमाणात साखर येते. त्यानंतर कोलकात्यातून ईशान्येकडील राज्यांना साखरेचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे या बाजाराची गरज लक्षात घेऊन अधिक साठा मर्यादा देण्यात आली आहे.दरम्यान, साखरेच्या किरकोळ दरात ऑगस्टमधील उच्चांकी पातळीच्या तुलनेत सुमारे १५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. तर साखरेच्या कारखाना पातळीवरील दरात सुमारे २८ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. सणासुदीच्या काळात मागणी वाढण्याची शक्यता असल्याने केंद्राने साठ्यावर मर्यादा घातली आहे..Someshwar Sugar Factory Election : सोमेश्वर कारखान्याच्या निवडणुकीत अजित पवार, एकनाथ शिंदे गट एकत्र; शरद पवार यांची भूमिका काय?.महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी १५ ऑक्टोबरपासून, तर उत्तर प्रदेशच्या पश्चिम भागातील कारखान्यांनी २० ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप सुरू करण्याची तयारी केली आहे. नवीन साखर हंगाम सुरू होत असताना बाजारातील पुरवठा वाढण्याची शक्यता असून, त्याचा फायदा ग्राहकांना मिळून किरकोळ दर आणखी कमी होण्याची अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.