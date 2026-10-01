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Sugar Price Hike : साखरेचे दर पुन्हा वाढणार की कमी होणार? केंद्र सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय; व्यापाऱ्यांची कोंडी होणार

Sugar Stock Limit : साखरेच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांसाठी नवे नियम लागू केले आहेत. १५ ऑक्टोबरपासून साठवणुकीची मर्यादा १ हजार क्विंटल करण्यात आली आहे.
Sugar Price Hike Stock Limit

Sugar Price Hike Stock Limit

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sugar Prices India : सणासुदीच्या काळात साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊन दर वाढू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांच्या साखर साठवणुकीवर मर्यादा घातली आहे. १५ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत व्यापाऱ्यांना साखर मिळाल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांपेक्षा अधिक काळ साठा ठेवता येणार नाही. तसेच, एका व्यापाऱ्याला एकावेळी जास्तीत जास्त एक हजार क्विंटल साखर साठवता येणार आहे.

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