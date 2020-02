दिल्लीतील हिंसक निदर्शने जाणीवपूर्वक? ट्रम्प यांच्या दौऱ्यामुळे हिंसाचार घडविल्याची शक्यता!

नवी दिल्ली : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दौरा सुरू असताना राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीच्या मौजपूर भागात नागरिकत्व कायद्याविरोधात झालेल्या हिंसक निदर्शनांची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. ट्रम्प यांच्या दौऱ्यामुळे जाणीवपूर्वक हा हिंसाचार घडविल्याची शक्‍यात गृह खात्याने पडताळून पाहणे सुरू केले असून, हिंसाचारग्रस्त भागामध्ये कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

दिल्लीच्या मौजपूर भागात नागरिकत्व कायद्याविरोधातील निदर्शनांना हिंसाचाराचे गालबोट लागले असून, दिल्ली पोलिसांच्या एका हेडकॉन्स्टेबलला हिंसाचारामुळे प्राण गमवावे लागले; तर शाहदरा भागातील डीसीपीदेखील गंभीर जखमी झाले. हिंसाचार आटोक्‍यात न आल्याने या भागात निमलष्करी दलांना पाचारण करण्यात आले.

गृह खात्याच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, ईशान्य दिल्लीत घडलेला हा हिंसाचार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर जाणीवपूर्वक घडविण्यात आल्याचे दिसते. दिल्ली पोलिसांची यंत्रणा तसेच गृह खात्यानेही या घटनाक्रमावर बारकाईने लक्ष ठेवले असून, पोलिस आयुक्त नियंत्रण कक्षातून मौजपूर भागातील स्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचे गृह सचिव अजय भल्ला यांनी सांगितले.

Delhi Police: Section 144 has been imposed in the affected areas of the North East district and strict action will be taken against miscreants and anti-social elements. https://t.co/ja26jwPSUH

— ANI (@ANI) February 24, 2020