भर उन्हात वृद्ध महिलेला 5 किमी नेले खांद्यावर, गृहमंत्र्यांकडून महिला पोलिसचे कौतुक

गुजरातमधील एका महिला पोलिस कर्मचाऱ्यातचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होतोय. माणूसकीचे दर्शन घडवणारा हा व्हिडीओ आहे. भर उन्हात एका वृद्ध महिलेला खांद्यावर पाच किलोमीटर उचलून घरी नेण्याचे काम एका महिला पोलिस कर्मचाऱ्याने केले आहे. महिला पोलिस कर्मचाऱ्यावर सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. खुद्द राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी ट्विट करून या महिला पोलिस कर्मचाऱ्याच्या कामाचे कौतुक केले आहे. (Woman police officers carried old woman on her shoulders for five km photos goes viral)

हेही वाचा: Viral Video: दुर्गामातेला प्रसन्न करण्यासाठी अंगावर फेकतात आगीचे गोळे; 'थूथेधरा'ची अनोखी परंपरा

या व्हिडिओत महिला पोलीस कर्मचाऱ्याने वृद्ध महिलेला कडक उन्हात स्वत: च्या खांद्यावर 5 किलोमीटर उचलून सुखरूप घरी पोहोचवले. ही वृद्ध महिला गुजरातमधील कच्छमधील एका मंदिरात मोरारीबापूंची कथा ऐकण्यासाठी आली होती. यादरम्यान उन्हामुळे ती बेशुद्ध झाली होती. या महिला पोलिसाचे देशभरातून कौतुक केले जात आहे.

हेही वाचा: खाद्यतेल आणखी महाग होणार; इंडोनेशियाचा निर्णय भारतासाठी ठरणार घातक

गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी (Harsh Sanghvi) यांनी महिला पोलिसाचे कौतुक करत 'खाकीची मानवता' असे ट्विट केले आहे. वर्षाबेन परमार असे महिला पोलीस अधिकारीचे नाव आहे.