देश

६२० किमी ड्रायव्हिंग करत प्रियकराला भेटायला गेली, ५ दिवस सोबत राहिले; लग्नाचा विषय काढताच केली हत्या, शिक्षकाला अटक

Crime News : महिलेनं लग्नासाठी तगादा लावला होता आणि त्यानंतर पोलिसात तक्रारही दिली होती. याच वादातून संतापलेल्या शिक्षकाने महिलेची हत्या केली. राजस्थानच्या बाडमेर इथं सोमवारी घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडालीय.
Barmer Love Story Turns Tragic Woman Murdered by Boyfriend

Barmer Love Story Turns Tragic Woman Murdered by Boyfriend

Esakal

सूरज यादव
Updated on

अंगणवाडीत सुपरवायजर म्हणून काम करणाऱ्या महिलेची सरकारी शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकाने हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते. महिलेनं लग्नासाठी तगादा लावला होता आणि त्यानंतर पोलिसात तक्रारही दिली होती. याच वादातून संतापलेल्या शिक्षकाने महिलेची हत्या केली. राजस्थानच्या बाडमेर इथं सोमवारी घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडालीय. महिलेचं नाव मुकेश कुमारी असं आहे. तर आरोपी शिक्षकाचं नाव मानाराम असं आहे.

Loading content, please wait...
Rajasthan
murder
teacher
crime news today
Love

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com