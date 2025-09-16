६२० किमी ड्रायव्हिंग करत प्रियकराला भेटायला गेली, ५ दिवस सोबत राहिले; लग्नाचा विषय काढताच केली हत्या, शिक्षकाला अटक

अंगणवाडीत सुपरवायजर म्हणून काम करणाऱ्या महिलेची सरकारी शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षकाने हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते. महिलेनं लग्नासाठी तगादा लावला होता आणि त्यानंतर पोलिसात तक्रारही दिली होती. याच वादातून संतापलेल्या शिक्षकाने महिलेची हत्या केली. राजस्थानच्या बाडमेर इथं सोमवारी घडलेल्या या घटनेनं खळबळ उडालीय. महिलेचं नाव मुकेश कुमारी असं आहे. तर आरोपी शिक्षकाचं नाव मानाराम असं आहे..बाडमेर जिल्ह्यातल्या शिवनगर इथं कारमध्ये महिलेचा मृतदेह आढळून आला होता. सुरुवातीला हा अपघात असल्याचं सर्वांना वाटलं. मात्र तिची हत्या करून मृतदेह कारच्या ड्रायव्हिंग सीटवर सोडण्यात आला होता. तो अपघात असल्याचं भासवण्याचा प्रयत्न आरोपीने केला होता. त्याला अटक करण्यात आली असून चौकशी केली जात आहे..मुकेश कुमारी ही घटस्फोटीत असून तिने लग्नासाठी पेपरला जाहिरात दिली होती. त्यावरूनच मानारामशी तिची ओळख झाली होती. दोघेही प्रेमात पडले. पण मानाराम लग्नाचं बोलण्यास टाळत होता. लग्नासाठी मुकेश कुमारी मानारमवर दबाव टाकत होती. शेवटी संतापलेल्या मानारामने डोक्यात जड वस्तूने प्रहार करत तिची हत्या केली..सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ शिंदे यांचं निधन, वयाच्या ४८व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास.मुकेश कुमारी ही सीकर जिल्ह्यातील खंडेला इथून कार चालवत तब्बल ६२० किमी अंतरावर असलेल्या बाडमेर इथं पोहोचली होती. केवळ मानारामला भेटण्यासाठी ती इतक्या दूर एकटी आली होती. त्यानंतर मानारामसोबत ५ दिवस त्याच्या घरी राहिली. यावेळी तिनं मानारामकडे लग्नाचा विषय काढला. त्याच्या कुटुंबियांना भेटण्याचा हट्ट धरला. जेव्हा मानारामने नकार दिला तेव्हा ती रविवारी सायंकाळी पोलीस ठाण्यातही गेली होती. मानारामने लग्नाचं आश्वासन देत छळ केल्याचा आरोप केला होता..BMWने उडवलं, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील उपसचिवाचा मृत्यू, पत्नी गंभीर; महिलेला अटक.मानारामला पोलिसांनी बोलावून घेतलं होतं. त्यावेळी त्याने सांगितलं होतं की माझं घटस्फोटाचं प्रकरण अजून कोर्टात सुरू आहे. त्यामुळे आताच मी तिला कुटुंबियांसमोर नेऊ शकत नाही. यानंतर दोघेही पोलिस ठाण्यातून एकत्रच गेले होते..लग्नावरून घरी गेल्यानंतर पुन्हा मानाराम आणि मुकेश कुमारी यांच्यात वाद झाला. या वादातून मानारामने तिच्या डोक्यात लोखंडी वस्तूने प्रहार केला. डोक्यात गंभीर जखम झाल्यानं मुकेश कुमारीचा मृत्यू झाला. यानंतर मानारामने तिचा मृतदेह आल्टो कारमधून निर्जन स्थळी नेला. त्यानंतर मृतदेह ड्रायव्हिंग सीटवर ठेवला आणि कार रस्त्याकडेला ढकलली. हा अपघात असल्याचं भासवण्याचा त्याने प्रयत्न केला. दरम्यान, पोलिसांनी तपास करताना मानारामला ताब्यात घेतलं आणि चौकशी सुरू करताच त्यानं सगळा प्रकार सांगितला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.