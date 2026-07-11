World Population Day: भारतातील तरुणांची लोकसंख्या घटणार ? 'हे' ठरणार मोठे आव्हान!

India’s Fertility Rate Hits Danger Zone: आज ११ जुलै म्हणजेच 'जागतिक लोकसंख्या दिन'. भारत आज जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून उभा आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या (UNFPA) अहवालानुसार, भारताची लोकसंख्या सुमारे १४६.३९ कोटींवर पोहोचली आहे. जगाच्या एकूण भूभागापैकी भारताच्या वाट्याला २.४ टक्के भाग आला आहे; पण जगातील जवळपास १७.८ टक्के लोकसंख्या एकट्या भारतात राहते. ही अथांग लोकसंख्या भारतासाठी जितकी मोठी संधी आहे, तितकेच ते एक मोठे आव्हानही बनले आहे.सर्वात मोठा बदल: जन्मदरात घट!नमुना नोंदणी प्रणालीच्या (SRS) ताज्या अहवालानुसार, भारताचा एकूण प्रजनन दर (TFR) आता १.९ वर घसरला आहे. कोणतीही लोकसंख्या स्थिर राहण्यासाठी हा दर २.१ असणे आवश्यक मानले जाते, ज्याला 'प्रतिस्थापन पातळी' (Replacement Level) म्हणतात.मुलांचे महागलेले संगोपन, शिक्षण-आरोग्याचा खर्च आणि बदलती जीवनशैली यामुळे आता लोकांचा भर 'लहान कुटुंब' (एक किंवा दोन मुले) यावर वाढला आहे. जन्मदर इतक्या वेगाने घटत असल्यामुळे भविष्यात देशात तरुणांची संख्या कमी आणि वयस्कर लोकांची संख्या जास्त होईल, अशी चिंता जागतिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. .लोकसंख्या: देशाचे ओझे की ताकद ?लोकसंख्या ही स्वतःमध्ये ना समस्या असते, ना संधी; तिचे स्वरूप त्या देशाच्या नियोजनावर अवलंबून असते. लोकसंख्या म्हणजे फक्त जनगणनेतील आकड्यांची बेरीज नसून ती देशाची कार्यशक्ती असते.भारताची ताकद (संधी): भारताकडे जगातील सर्वात मोठी युवा लोकसंख्या आणि विशाल बाजारपेठ आहे. जर या तरुण शक्तीला दर्जेदार शिक्षण, कौशल्यविकास (Skill Development) आणि रोजगाराच्या पुरेशा संधी मिळाल्या, तर हे सक्षम मानवी भांडवल देशाच्या आर्थिक प्रगतीला प्रचंड गती देऊ शकते.भारतासमोरील अडचण (आव्हान): शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराचा अभाव असेल, तर हीच लोकसंख्या बेरोजगारी, गरिबी, सामाजिक विषमता आणि पर्यावरणावरील ताण यांसारख्या गंभीर समस्यांना कारणीभूत ठरू शकते..India Fertility Rate Decline : भारताचा जन्मदर घटला, इलॉन मस्क यांनी व्यक्त केली चिंता; लोकसंख्या संकटाची चाहूल?.प्रादेशिक विषमता आणि शहरीकरणाचा प्रचंड ताणभारतामध्ये लोकसंख्येचे वितरण खूप विषम आहे. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या राज्यांवर लोकसंख्येचा सर्वाधिक भार आहे. रोजगार आणि चांगल्या जीवनशैलीच्या शोधात ग्रामीण भागातून शहरांकडे होणाऱ्या स्थलांतरामुळे मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगळुरू यांसारख्या महानगरांचा विस्तार झपाट्याने झाला आहे. शहरीकरणामुळे आर्थिक संधी निर्माण झाल्या असल्या तरी निवारा, वाहतूक कोंडी, पाणीटंचाई, प्रदूषण आणि झोपडपट्ट्यांची वाढ अशी गंभीर आव्हाने प्रशासनासमोर उभी आहेत..वाढते आयुर्मान आणि भविष्यातील धोरणआरोग्य सुविधांमधील सुधारणांमुळे भारतातील लोकांचे सरासरी आयुर्मान वाढले असून ते आता ७२ वर्षे ३ महिने झाले आहे. यामध्ये पुरुषांचे सरासरी आयुर्मान ७० वर्षे, तर महिलांचे ७३ वर्षे आहे. बालमृत्यूचे प्रमाणही गेल्या काही वर्षांत २२ ते २३ (प्रति हजार) पर्यंत खाली आले असून परिस्थिती सुधारली आहे. पण,आयुर्मान वाढत असल्याने आणि जन्मदर घटत असल्याने भविष्यात ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण वाढणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी आरोग्यसेवा, सामाजिक सुरक्षा आणि निवृत्तीवेतन (Pension) व्यवस्था मजबूत करणे हे येत्या काळातील सरकारसमोरील मोठे धोरणात्मक आव्हान असणार आहे.थोडक्यात काय तर...भारतासमोरील खरा प्रश्न 'लोकसंख्या किती आहे' हा राहिलेला नसून, या लोकसंख्येच्या गुणवत्तेचा आणि क्षमतेचा राष्ट्रनिर्मितीसाठी किती प्रभावीपणे वापर करता येईल हा आहे. आजच्या जागतिक लोकसंख्या दिनाचा मूळ संदेशही हाच आहे की, लोकसंख्या ही केवळ संख्या नसून प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनमानाशी जोडलेली बाब आहे..India Muslim Population: भारत जगातील सर्वात मोठा मुस्लिम देश बनणार; प्यू रिसर्चची धक्कादायक आकडेवारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.