Xi Jinping India Visit: शी जिनपिंग यांचा भारत दौरा निश्चित! पंतप्रधान मोदी यांचं निमंत्रण स्वीकारलं, सात वर्षांनंतर देशात येणार

18th BRICS Summit 2026: चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांचा बहुप्रतीक्षित भारत दौरा अखेर निश्चित झाला आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निमंत्रणावरून शी जिनपिंग १२ आणि १३ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या १८ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी भारतात येणार आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या या दौऱ्याबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात होते..शी जिनपिंग यांचा हा भारत दौरा तब्बल सात वर्षांनंतर होत आहे. सीमावादानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध पुन्हा पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. यापूर्वी जिनपिंग ११ आणि १२ ऑक्टोबर २०१९ रोजी भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी तामिळनाडूमधील मामल्लपुरम येथे पंतप्रधान मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात दुसरी अनौपचारिक शिखर बैठक पार पडली होती..Pakistan Cricket : पाकिस्तानचे दोन सीनियर खेळाडू निघाले 'गद्दार'? सायबर क्राईमने पाठवले समन्स, लॉर्ड्स कसोटीत Fixing ची शंका.कसा असेल दौरा?शी जिनपिंग सुमारे २४ तास दिल्लीत मुक्कामी असणार आहेत. ते १२ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता दिल्लीत पोहोचतील. सर्वप्रथम भारत मंडपम येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यात द्विपक्षीय बैठक पार पडेल. त्यानंतर ते ब्रिक्स परिषदेत सहभागी होतील.१३ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास ते पुन्हा चीनसाठी रवाना होतील. या शिखर परिषदेसाठी रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्यासह सर्व ११ सदस्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख दिल्लीत उपस्थित राहणार आहेत..भारत आणि चीनच्या संबंधांच्या दृष्टीने १२ सप्टेंबरची तारीख अत्यंत महत्त्वाची ठरणार असून संपूर्ण जगाचे लक्ष या बैठकीवर असेल. दिल्लीतील ही भेट म्हणजे केवळ दोन नेत्यांची भेट नसून आशियातील दोन मोठ्या महासत्तांच्या एकत्र येण्याचा तो जागतिक संदेश मानला जात आहे. या परिषदेपूर्वी दोन्ही देशांकडून सकारात्मक संकेतही मिळाले आहेत..Jintur Accident : आईसोबत गजानन महाराजांच्या आरतीला गेलेल्या ७ वर्षीय निष्पाप चिमुकल्याचा अज्ञात क्रूझर वाहनाने दिलेल्या धडकेत दुर्दैवी मृत्यू.ब्रिक्स ही आज चार खंडांमध्ये पसरलेली जगातील एक अत्यंत प्रभावी आणि शक्तिशाली संघटना बनली आहे. वर्ष २०२६ मध्ये ब्रिक्सचे अध्यक्षपद भारताकडे असून भारत चौथ्यांदा या संघटनेचे नेतृत्व करत आहे. सध्या ब्रिक्स संघटनेत भारत, चीन, ब्राझील, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या ११ देशांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.