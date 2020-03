Breaking : येस बॅंकेचा शेअर तेजीत; शेअरधारकांना दिलासा!

मुंबई : येस बॅंकेच्या पुनरुज्जीवनाला केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दिल्यानंतर ठेवीदारांबरोबर शेअरधारकांना देखील दिलासा मिळाला आहे. सलग सात सत्रात येस बॅंकेच्या शेअरमध्ये वाढ झाली आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेने 5 मार्चला येस बॅंकेवर निर्बंध आणले होते. ठेवीदारांवर खात्यातून कमाल 50 हजार रुपये काढण्याची मर्यादा घालण्यात आली होती. त्यानंतर 6 मार्च रोजी शेअरने 5.50 रुपयांची नीचांकी पातळी गाठली होती. मात्र रिझर्व्ह बॅंकेने केलेल्या उपाययोजनांमुळे शेअरमध्ये पुन्हा तेजी आली.

आता या बॅंकेच्या कारभारावरील निर्बंधही येत्या बुधवारपासून (18 मार्च) उठविण्यात येणार आहे. बॅंकेवरील निर्बंध हे बॅंक पुनर्बाधणी योजनेअंतर्गत 18 मार्चपासून सायंकाळी 6 वाजल्यापासून संपुष्टात येणार आहे. तसेच येस बॅंकेच्या एटीएममध्ये देखील पैसे उपलब्ध होतील. तसेच 'लिक्विडिटी'ची समस्या देखील उपस्थित होणार नाही, असे पुनर्रचित येस बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत कुमार यांनी स्पष्ट केले.

स्टेट बॅंक पुढील तीन वर्षात येस बॅंकेचा एकही शेअर विकणार नसल्याचे स्टेट बॅंकेचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी सांगितले आहे. केंद्राकडून मंजूर येस बॅंकेच्या पुनर्रचना आराखडयानुसार, बॅंकेत 49 टक्के भागभांडवली मालकी मिळविणाऱ्या स्टेट बॅंकेला पुढील तीन वर्षांत हिस्सेदारी 26 टक्‍क्‍यांखाली आणता येणार नाही.

तसेच अन्य गुंतवणूकदार तसेच विद्यमान भागधारकांना त्यांच्या गुंतवणुकीचा 75 टक्के पुढील तीन वर्षे कालावधीसाठी राखून (लॉक-इन) ठेवावी लागणार आहे. मात्र, येस बॅंकेच्या 100 पेक्षा कमी समभाग असणाऱ्या लहान शेअर धारकांना तीन वर्षांचा लॉक-इन कालावधीची अट लागू नसेल.

