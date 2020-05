तुमचा मोबाईल क्रमांक आता 11 अंकी होणार?; जाणून घ्या कारण...

नवी दिल्ली : देशात मोबाईल वापरकर्त्यांची संख्या कोटींमध्ये आहे. तसेच दिवसागणिक यात वाढ होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथरिटी ऑफ इंडिया TRAI) भारतीयांचा मोबाईल क्रमांक 10 अंकी आकड्यावरुन 11 अंकी करण्याबाबत विचार करत आहे. त्यामुळे तुमचा मोबाईल क्रमांक येत्या काही दिवसांत अकरा अंकी होऊ शकतो. TRAI ने याबाबतची माहिती दिली आहे. देशात टेलिकॉम जोडणीच्या मागणीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. देशात 2050 पर्यत 260 कोटी टेलिकॉम जोडणीची आवश्यकता लागणार असल्याचं ट्रायने म्हटलं आहे. त्यादृष्टीने मोबाईल क्रमांक 11 अंकी करण्याची तयारी केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात तुमचा मोबाईल क्रमांक 11 अंकी झाला तर आश्चर्य वाटू नये. या राज्याने घातली तब्बल पाच राज्यातील लोकांना बंदी भारतात मोबाईल क्रमांकांची सुरुवात 7,8 किंवा 9 या अंकांनी होते. जर मोबाईल क्रमांक 11 अंकी करण्यात आला तर मोबाईल क्रमांकासमोर 0 किंवा 9 आकडा वापरला जाण्याची शक्यता आहे. सध्या देशात 10 आकड्यांचे 210 कोटी जोडण्या आहेत. भविष्यात यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. त्यादृष्टीने ट्राय प्रयत्न करत आहे. तसेच सीम कार्डच्या संख्येतही वाढ करण्याचा विचार ट्राय करत आहे. 1993 आणि 2003 मध्ये सुद्धा ट्रायने मोबाईल क्रमाकांबाबत आढावा घेतला होता. 'लॉकडाउन-5' चा निर्णय कोणाच्या कोर्टात? टेलिकॉम जोडण्या वाढत गेल्या तर पुढे चालून काही अडचणी उद्भवू नये यासाठी मोबाईल क्रमांकाचे आकडे वाढवण्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले होते. त्यामुळे भविष्यातील गरज लक्षात घेता मोबाईल क्रमांक 11 अंकी केला जाऊ शकतो. तसेच लँडलाईन क्रमांकाचे आकडे 10 अंकी केले जाऊ शकतात. शिवाय डोंगल जोडणीचे आकडे 13 अंकी करण्याचे विचाराधीन आहे.

Web Title: your mobile number will now be 11 digits TRAI said