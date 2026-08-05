युसूफ पठाणसह तीन खासदारांचा NDA ला पाठिंबा देण्यास नकार, राजकीय वर्तुळात खळबळ; नेमकं काय घडलं?

तृणमूल काँग्रेसमधून वेगळे झालेल्या २० खासदारांपैकी तीन खासदारांनी एनडीएला पाठिंबा देण्यास नकार दिला आहे. यात माजी क्रिकेटपटू आणि खासदार युसूफ पठाण यांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे, हे तिन्ही खासदार एनडीएच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीलाही गैरहजर राहिले. "आम्ही भाजप किंवा एनडीएचा भाग नाही, त्यामुळे बैठकीला जाण्याचा प्रश्नच येत नाही," अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली आहे. त्यांच्या या भूमिकेनंतर राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे..या तीन खासदारांमध्ये पश्चिम बंगालमधील जंगीपूरचे खलीलुर रहमान आणि मुर्शिदाबादचे अबू ताहेर खान यांचाही समावेश आहे. हे तिघेही २१ जुलै रोजी झालेल्या एनडीए संसदीय पक्षाच्या पहिल्या 'मंगल मिलन' बैठकीलाही उपस्थित राहिले नव्हते. यासंदर्भात अबू ताहेर खान यांनी माध्यमांशी बोलताना, "आम्ही एनडीएचा भाग नाही आणि भाजपमध्येही प्रवेश केलेला नाही. त्यामुळे या बैठकीला जाण्याचा प्रश्नच नव्हता," असं स्पष्ट केलं आहे..Video: दीड वर्षांनंतर नरेंद्र मोदी अन् डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट! तिकडे अमेरिकेच्या कारवाईत तीन भारतीयांचा मृत्यू; देशात संताप.पुढे बोलताना, मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी मतदारसंघाच्या विकासासाठी बोलावलेल्या बैठकीला मात्र आपण उपस्थित राहणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. तसेच, मुस्लिम समाजाविरोधातील कोणत्याही निर्णयाला आपण पाठिंबा देणार नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली आहे..Narendra Modi: १२ वर्षांच्या कार्यकाळानंतर पंतप्रधान मोदींचा भावनिक सूर! नेहरूंचा विक्रम मोडल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया; काय म्हणाले?.खरं तर हे तिघेही मुस्लिमबहुल मतदारसंघांचं प्रतिनिधित्व करतात. अशावेळी भाजपशी वाढणाऱ्या कथित जवळीकीमुळे त्यांच्या मतदारसंघात नाराजी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, लोकसभेत एनसीपीआयच्या २० सदस्यीय गटाला अधिकृत मान्यता देण्याचा प्रस्ताव अद्याप लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे प्रलंबित आहे. पक्षांतरविरोधी कायद्यानुसार या गटाला संरक्षण मिळण्यासाठी आवश्यक संख्याबळाचा मुद्दाही महत्त्वाचा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.