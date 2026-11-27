केंद्र सरकारने वादग्रस्त इस्लामिक प्रचारक झाकीर नाईक याच्याविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र केली आहे. त्याच्या संस्थांवर पाच वर्षांची बंदी घातल्यानंतर आता त्याच्याशी संबंधित आर्थिक व्यवहार आणि मालमत्तांवरही कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंधक कायद्याच्या (UAPA) कलम ७ आणि ८ अंतर्गत राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाला कारवाई करण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे झाकीर नाईक आणि त्याच्या संस्थांशी संबंधित निधी गोठवण्यासह मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई होऊ शकते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.गृह मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे तपास यंत्रणांना झाकीर नाईकच्या आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करता येणार आहे. त्याच्या संस्थांशी संबंधित बँक खाती, निधी आणि मालमत्तांची माहिती गोळा केली जाईल. तसेच संबंधित परिसरांवर नियंत्रण मिळवणे, छापेमारी करणे आणि तपासानंतर जंगम तसेच स्थावर मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार प्रशासनाला मिळाले आहेत..याआधी १३ नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारने झाकीर नाईकच्या इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशनवर (IRF) आणखी पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. UAPA च्या कलम ३(१) आणि ३(३) अंतर्गत या संस्थेला बेकायदेशीर संघटना घोषित करण्यात आले. यापूर्वी २०१६ मध्येही या संस्थेवर बंदी घालण्यात आली होती..झाकीर नाईक सध्या कुठे आहे?झाकीर नाईक २०१६ पासून भारताबाहेर आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तो सध्या मलेशियामध्ये वास्तव्यास आहे. परकीय निधीच्या माध्यमातून कट्टरतावादी विचारांचा प्रसार केल्याचा आणि तरुणांची दिशाभूल केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. २०१७ मध्ये त्याचा पासपोर्ट रद्द करण्यात आला होता..Zakir Naik on Beef : गोमांस खाणे हे इस्लाममध्ये 'फर्ज' नाही... झाकीर नाईक चक्क मोदी सरकारच्या पाठीशी? केलं मोठं वक्तव्य.भारतीय तपास यंत्रणा त्याला भारतात आणण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत आहेत. मे २०१७ मध्ये त्याच्याविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यासाठी इंटरपोलशी संपर्क साधण्यात आला होता. मात्र, त्याच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल नसल्याचे कारण देत इंटरपोलने रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यास नकार दिला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.