LinkedIn Workforce Survey: एआयमुळे बदलतंय मुंबईचं बिझनेस लँडस्केप, लिंक्डइनच्या सर्व्हेत समोर आले धक्कादायक आकडे

AI Is Transforming Mumbai's Business Ecosystem: मुंबई, नोव्हेंबर १९, २०२५: मुंबईतील लघु व मध्यम आकाराचे व्यवसाय (एसएमबी) त्यांच्या आतापर्यंतच्या सर्वात आत्मविश्वासपूर्ण दशकामध्ये प्रवेश करत आहेत. नवीन लिंक्डइन (LinkedIn) संशोधनामधून निदर्शनास येते की, मुंबईतील १० पैकी जवळपास ९ (८९ टक्के) एसएमबी एआय अवलंबनामध्ये गुंतवणूक करत आहेत किंवा एआय अवलंबनाचे नियोजन करत आहेत..यामधून दिसून येते की, तंत्रज्ञान प्रयोगावरून पायाभूत सुविधेपर्यंत पोहोचले आहे. यासोबत, ८७ टक्के एसएमबी धोरणकर्त्यांना पुढील १२ महिन्यांमध्ये व्यवसाय वाढीची अपेक्षा आहे, ज्यामधून क्षेत्र आशावादी असण्यासोबत स्मार्ट सिस्टम्स, कुशल टॅलेंट आणि विश्वसनीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म्ससह पुन्हा विकसित होईल असे दिसून येते..मुंबईतील एसएमबींसाठी उत्क्रांती पर्याय नसून अस्तित्व टिकवण्याचे साधन आहेएसएमबींचा तत्परतेवर विश्वास असला तरी एआयबाबत आता फक्त चर्चा केली जात नसून ते विकासासाठी नवीन बेसलाइन बनले आहे. संशोधनामधून निदर्शनास येते की, मुंबईतील ५९ एसएमबी मार्जिन्सच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचे म्हणून ऑपरेशनल कार्यक्षमतेला महत्त्व देतात, ५७ टक्के एसएमबी स्पर्धात्मक राहण्यासाठी आवश्यक म्हणून एआय आणि ऑटोमेशनला प्राधान्य देतात आणि ५१ टक्के एसएमबींचे मत आहे की, डिजिटल परिवर्तन अस्तित्व कायम राहण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.लिंक्डइन इंडियाचे कंट्री मॅनेजर कुमारेश पट्टाबिरामण (Kumaresh Pattabiraman, Country Manager, LinkedIn India) म्हणाले, ''मुंबईतील एसएमबी स्मार्टपणे काम करत आणि अधिक धोरणात्मकरित्या एआयमध्ये गुंतवणूक करत व्यवसाय विकास मानकांना नव्या उंचीवर घेऊन जात आहेत. उद्योजक व्यवसाय निर्माण करण्याच्या पद्धतींना आव्हान देत आहेत, एआयचा वापर करत कार्यक्षमतेला चालना देत आहेत, क्षमता वाढवण्यासाठी कुशल व्यक्तींना हायर करत आहेत आणि विश्वसनीय डिजिटल परिसंस्थांच्या माध्यमातून त्यांची बाजारपेठेतील उपस्थिती वाढवत आहेत. लिंक्डइनमध्ये आम्ही विकासाच्या या पुढील टप्प्याला सक्षम करण्याप्रती कटिबद्ध आहोत, जेथे प्रत्येक उद्योजकाला एकाच ठिकाणी योग्य नेटवर्क, योग्य ग्राहक आणि योग्य टॅलेंटसह सक्षम करत आहोत, ज्यामुळे ते आजच्या वाढत्या डिजिटल-केंद्रित अर्थव्यवस्थेमध्ये आत्मविश्वासाने प्रगती करू शकतील.''.एआय विकासासाठी नवीन ऑपरेटिंग सिस्टम बनले आहेएआय मुंबईतील एसएमबीच्या हायर, विपणन व विकास करण्याच्या पद्धतींमागील प्रेरक स्रोत बनले आहे. जवळपास सर्वेक्षण करण्यात आलेले सर्व व्यवसाय म्हणतात की, ते कार्यप्रवाह स्वयंचलित करण्यासाठी (८८ टक्के), विश्लेषण व व्यवसाय उत्कृष्टता दृढ करण्यासाठी (८८ टक्के) आणि कर्मचाऱ्यांना अधिक कुशल करण्यासाठी (८७ टक्के) एआयचा वापर करतात किंवा एआयचा वापर करण्याचे नियोजन करत आहे.हायरिंग मॉडेल्सना पुन्हा निर्माण करण्यात येत आहे, पदवींपेक्षा कौशल्यांना महत्त्व दिले जात आहे. शहरातील अर्ध्याहून अधिक एसएमबी आता पारंपारिक पात्रतांच्या तुलनेत नेतृत्व व टीम व्यवस्थापन (५८ टक्के), समस्या निवारण व महत्त्वपूर्ण विचारसरणी (५५ टक्के) आणि डिजिटल साक्षरता व एआय निपुणता (५३ टक्के) या गुणांना महत्त्व देतात. ही कौशल्ये असलेल्या टॅलेंटचा शोध घेण्यासाठी ५३ टक्के एसएमबी आधीच एआय हायरिंग टूल्सचा वापर करत आहेत, ज्यामधून सुधारित उमेदवार दर्जा आणि उच्च सहभाग दिसून येतो.मुंबईमध्ये विपणन व विक्री देखील उत्कृष्टता-संचालित बनत आहेत. ६९ टक्के एसएमबी एआय-समर्थित मार्केटिंग टूल्सचा वापर करत आहेत, त्यांच्यापैकी ९४ टक्के एसएमबी याकरिता त्यांचा जवळपास अर्धा बजेट वापरत आहेत. ६६ टक्के एसएमबी आता स्पष्ट लक्ष्य आणि ऑटोमेटेड फॉलो-अप्ससाठी विक्रीमध्ये एआयवर अवलंबून आहेत, ज्यामुळे त्यांना मोठ्या अत्याधुनिक उद्योगांसह काम करता येते..स्केलरचे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर राहुल कार्तिकेयन (Rahul Karthikeyan, Chief Marketing Officer, Scaler) म्हणाले, ''स्केलरच्या अलिकडील मोहिमांनी अचूक ग्राहक लक्ष्य आणि डेटा-संचालित ऑप्टिमायझेशनच्या माध्यमातून उत्तम कामगिरी केली आहे. प्रायोजित कनेन्ट, विशेषत: व्हर्टिकल फॉर्मेट्सनी इतर चॅनेल्सवरील स्थिर फॉर्मेट्सच्या तुलनेत २० टक्के उच्च लीड-टू-पेमेंट रूपांतरण दिले. ऑगस्टमध्ये लिंक्डइनने जवळपास ७० ते ८० नवीन पेमेंट्स निर्माण केले, ज्यामध्ये रिटर्न ऑन स्पेण्ड (आरओएस) २.२ आहे. आमची या उच्च-प्रभावी चॅनेलला अधिक विकसित करण्याची, तसेच प्रतिविक्री खर्च कार्यक्षमता कायम ठेवण्याची योजना आहे.''विश्वास नवीन स्पर्धात्मक फायदा आहेएसएमबी झपाट्याने एआयचा अवलंब करत असले तरी विश्वास कोणावर ठेवावा याबाबत सतर्कता राखत आहेत. ९६ टक्के एसएसमबी म्हणतात की, खर्च किंवा सोयीसुविधेपेक्षा विश्वसनीयता महत्त्वाची आहे. ते डेटा सुरक्षा (८३ टक्के), विनासायास एकीकरण (७८ टक्के) आणि व्याजदराबाबत (आरओआय) स्पष्टता (७६ टक्के) यांना अधिक प्राधान्य देत आहेत. एकत्रित, या बदलांमधून स्मार्ट, अधिक स्थिर एसएमबी परिसंस्थेचा उगम दिसून येतो, जी एआय युगाचा अवलंब करण्यासोबत सक्रियपणे या युगाला आकार देखील देत आहे..