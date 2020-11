समस्या सोडविणारी कौशल्ये सुधारा

तंत्र शिका

ज्या विद्यार्थ्यांना आधीच रुबिक क्यूब सोडविणे माहीत आहे, त्यांनीही हे तंत्र वापरून पाहावे.

रुबिक क्यूबमध्ये आठ ‘कॉर्नर’ असतात.

आपण हे कॉर्नर कोणत्याही दिशेने फिरवू शकता, एकतर डावीकडे किंवा उजवीकडे.

वास्तविक, एकदा कोपरा फिरल्यावर रुबिक क्यूब मूळ सेटिंग गमावते. वळलेला तुकडा मूळ स्थितीत परत आणल्याशिवाय तो कधीही सोडविला जाऊ शकत नाही.

हे तंत्र एका लहान मुलास कसे मदत करते?

तुम्ही ‘कॉर्नर’ पिळल्यास रुबिक क्यूब पुन्हा त्याच्या मूळ स्थितीत परत आणता येणार नाही.

एकदा आपण ‘कॉर्नर’ फिरविल्यानंतर आपण ‘रुबिक क्यूब’ ‘शफल’ कराल.

हे एक अशक्य परिस्थिती सोडविण्यासारखे आहे.

अडचणीतून बाहेर येण्यासाठी मुलाने शांत, लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि त्याचे विश्लेषण कौशल्य वापरले पाहिजे.

यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्याला अज्ञात आव्हानांचा सामना कसा करावा आणि समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी तर्कशास्त्र कसे वापरावे, हे शिकण्यास मदत होते.

यामुळे समस्या निराकरण करणारी कौशल्ये वाढतात.

तुम्ही प्रौढ झाल्यावर अनेक विपरीत परिस्थितीचा सामना करताना, वेगवेगळ्या आव्हानांना सामोरे जाताना हे कौशल्य तुमच्या उपयोगी येऊ शकते. व्यावसायिक कारकिर्दीत अनेक घटना घडतात, जेव्हा तुम्हाला असे वाटते, की सर्वकाही इतके अवघड आहे आणि तुम्ही समस्येवर सोपा उपाय शोधण्यासाठी कठोर प्रयत्न करता. म्हणूनच, तुम्ही लहान वयापासूनच ‘रुबिक क्यूब सॉल्व्हिंग’ केल्यास ते नक्कीच आपले तर्कशास्त्र, स्मरणशक्ती सुधारेल आणि अज्ञात समस्यांचे निराकरण करण्याचा आत्मविश्वास देईल.

या ‘इम्पॉसिबल रुबिक क्यूब’ परिस्थितीवर तोडगा काढूयात...

सामान्य पद्धतीमध्ये ‘रुबिक क्यूब’ सोडविणे प्रारंभ करा.

आपण अशा बिंदूवर पोचाल जेथे पिवळ्या रंगाचे तुकडे अनेक वेळा सोडविले, तरीही संरेखित होणार नाहीत.

ही अशी परिस्थिती आहे जिथे तुम्हाला आढळेल, की एक, दोन किंवा तीन ‘कॉर्नर पॉइंट्स’ सर्व प्रयत्न करूनही सर्वजण संरेखित होत नाहीत.

या जंक्शनवर तुम्ही निरीक्षण कराल, की बदललेले ‘कॉर्नर’ तुम्हाला सापडले आहेत. रंग तपासा आणि ‘कोपरे’ त्यांच्या मूळ स्थितीत परत आणा.

क्यूब सोडविणे सुरू ठेवा. तुम्ही जंक्शनला पोचता तिथे आपण पुढे निराकरण करू शकत नाही. आपल्याला पुन्हा पिवळा ‘कॉर्नर’ वळवावा लागेल.

क्यूब सोडविणे सुरू ठेवा. शेवटी, तुमच्या लक्षात येईल, की दोन किंवा तीन प्रयत्नांनंतर ‘रुबिक क्यूब’चे निराकरण होईल.

थोडक्यात, ही पद्धत सिद्ध करते की, प्रत्येक समस्येचे निराकरण होते. आशा न गमावता आपण प्रयत्न करीत राहणे आवश्यक आहे. समस्येतून बाहेर येण्याचे निराकरण जोपर्यंत आपल्याला सापडत नाही, तोपर्यंत कधीही हार मानू नका. तसेच, शांत राहा आणि केंद्रित राहा आणि आपला संयम कधीही गमावू नका.

ALL THE BEST !!!