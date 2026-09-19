6:30 वाजता WFH करण्यास सांगितलं, 9:30 वाजता Google Meetची लिंक आली अन् अवघ्या 5 मिनिटांत 80 जणांची नोकरी गेली; नक्की काय घडलं?

US fintech company Bluevine layoffs: अमेरिकेतील फिनटेक कंपनी Bluevine ने भारतीय कस्टमर सर्व्हिस टीममधील सुमारे 80 कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी अचानक नोकरीवरून काढल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, कर्मचाऱ्यांना आधी वर्क फ्रॉम होम करण्यास सांगण्यात आलं आणि त्यानंतर रात्री अवघ्या पाच मिनिटांच्या Google Meet कॉलमध्ये संपूर्ण टीमला नोकरीवरून कमी केल्याची माहिती देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती त्यातील एका प्रभावित कर्मचाऱ्याने Reddit वर पोस्ट करत दिली. .WFH अन् अचानक मीटिंगयात प्रभावित कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित दिवशी कंपनीने ऑपरेशनल करण सांगत कर्मचाऱ्यांना ऑफिसमध्ये न बोलावता घरून काम करण्यास सांगितलं होतं. कर्मचारी नेहमीप्रमाणे आपली शिफ्ट सुरू करून काम करत होते. संध्याकाळी 6:30 वाजता शिफ्ट सुरू झाल्यानंतर सुमारे तीन तासांनी, म्हणजे रात्री 9:30 च्या सुमारास, संपूर्ण टीमला अचानक Google Meet कॉलमध्ये सहभागी होण्यास सांगण्यात आलं.कॉल सुरू झाल्यानंतर वरिष्ठ व्यवस्थापनाने भारतीय कस्टमर सर्व्हिस टीमला तात्काळ कमी करण्यात येत असल्याची माहिती दिल्याचा दावा कर्मचाऱ्याने केला आहे. संपूर्ण मीटिंगदेखील अवघ्या पाच मिनिटांत संपली, असंही पोस्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे..परफॉर्मन्सचा मुद्दाकर्मचाऱ्यांना कमी करण्यामागे परफॉर्मन्स आणि अपेक्षित आउटपुट न मिळणे ही कारणं कंपनीकडून सांगण्यात आल्याचा दावा आहे. मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी हे आरोप नाकारले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मीटिंग संपल्यानंतर लगेचच त्यांचा अधिकृत ई-मेल, Slack आणि कंपनीच्या इतर डिजिटल सिस्टम्सचा अॅक्सेस बंद करण्यात आला..AI चा परिणाम?या छाटणीमागे कंपनीकडून वापरण्यात येणाऱ्या AI टूल्सची भूमिका असल्याचाही दावा केला जात आहे. कंपनीने कॉल आणि ई-मेल कस्टमर सपोर्टसाठी AI टूल्सचा वापर सुरू केल्यानंतर मानवी कर्मचाऱ्यांना कराव्या लागणाऱ्या कामाचं प्रमाण सुमारे 30 टक्क्यांनी कमी झाल्याचं सांगितलं जात आहे. तर उरलेलं कस्टमर सपोर्टचं काम हाताळण्यासाठी कंपनीने बाहेरील थर्ड-पार्टी वेंडरची मदत घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. त्यामुळे भारतीय कस्टमर सर्व्हिस टीमची गरज कमी झाल्याचा दावा केला जात आहे..अचानक झालेल्या या छाटणीमुळे प्रभावित कर्मचाऱ्यांनी आणि सोशल मीडिया युजर्सनी कंपनीच्या निर्णयाबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मात्र, या घटनेशी संबंधित Reddit पोस्टमधील दावे आणि AI मुळे काम 30 टक्क्यांनी कमी झाल्याची माहितीची स्वतंत्रपणे अधिकृतपणे पुष्टी झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.