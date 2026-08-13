BMC Recruitment: मुंबई महापालिकेत ६१२ जागांवर भरती; ITI पास तरुणांना मोठी संधी! पाहा कोणती पदे आणि अर्ज प्रक्रिया काय?

ITI Jobs in Mumbai: आयटीआय (ITI) पूर्ण करून नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध तांत्रिक विभागांमध्ये तब्बल ६१२ शिकाऊ उमेदवारांची (Apprentices) एका वर्षाच्या करारावर भरती केली जाणार आहे. या भरतीमुळे तरुणांना पालिकेत प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव आणि प्रशिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.मागील अनेक वर्षांपासून प्लंबर, वायरमन, फिटर आणि सुतार यांसारख्या महत्त्वाच्या तांत्रिक पदांवर नवीन भरती झाली नव्हती. त्यामुळे पालिकेची अनेक कामे रखडली होती. अखेर ११ वर्षांच्या मोठ्या प्रतीक्षेनंतर व्यवसाय आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार या ६१२ पदांवर प्रत्यक्ष भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे..स्टायपेंड आणि कामाचे स्वरूपप्रशिक्षण कालावधी: निवड झालेल्या उमेदवारांना एक वर्षाचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाईल.दरमहा स्टायपेंड: प्रशिक्षणादरम्यान उमेदवारांना ट्रेडनुसार दरमहा १७,००० रुपये ते १९,००० रुपयांपर्यंत स्टायपेंड (विद्यावेतन) दिले जाणार आहे.प्रमाणपत्र: १ वर्षाचे प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यावर उमेदवारांना अधिकृत प्रमाणपत्र दिले जाईल.कामाचे ठिकाण: महापालिकेची विविध खाती आणि पालिका रुग्णालयांमध्ये या उमेदवारांची सेवा घेतली जाईल..Career Guide: नर्सिंग क्षेत्रात करिअर करायचे आहे? जाणून घ्या कोर्सेस, पात्रता, NEET आणि प्रवेश प्रक्रिया!.कोणत्या ट्रेडसाठी किती जागा?या भरतीमध्ये सर्वाधिक जागा कॉम्प्युटर ऑपरेटरसाठी आहेत. विविध ट्रेडनुसार उपलब्ध जागांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे-कॉम्प्युटर ऑपरेटर: १५४ जागाडिझेल मॅकेनिक: ८७ जागाप्लंबर: ६६ जागाफिटर: ५७ जागाइलेक्ट्रिशियन: ४० जागामशिन मोटर व्हेइकल: ३९ जागावायरमन: ३३ जागा.मेसन बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन: २८ जागाकारपेंटर (सुतार): २० जागावेल्डर: १६ जागापेंटर जनरल: १३ जागाफ्रिज आणि एसी दुरुस्ती: ६ जागापंप ऑपरेटर: ३ जागा(याशिवाय सिव्हिल ड्राफ्ट्समन, टर्नर आणि तंत्रज्ञ चालक यांसारख्या इतर तांत्रिक पदांचाही यात समावेश आहे.).अर्ज आणि भरती प्रक्रियाया सर्व तांत्रिक पदांसाठीची अधिकृत भरती प्रक्रिया लवकरच सुरु होणार आहे. आयटीआय पास झालेल्या इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना मुंबई महापालिकेत काम करण्याचा आणि उत्तम अनुभव घेण्याचा हा सुवर्णयोग आहे..Post Recruitment 2026: भारतीय टपाल विभागात नोकरीची संधी! महिन्याला ६३ हजारांपर्यंत पगार; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.