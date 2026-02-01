एज्युकेशन जॉब्स

Education Budget 2026: देशात 3 आयुर्वेद संस्था आणि 5 युनिव्हर्सिटी टाउनशिप विकसित होणार; बजेट 2026 मध्ये शिक्षण क्षेत्राला काय मिळालं?

Education Budget 2026 highlights for students: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प २०२६-२७ सादर केला आहे. या बजेटमध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी कोणत्या खास घोषणा करण्यात आल्या आहेत. चला तर जाणून घेऊयात.
Major Boost for Higher Education and Ayurveda

Monika Shinde
Updated on

5 University Townships & 3 New Ayurveda Institutes Announced: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, सलग नवव्यांदा पूर्णकालीन बजेट सादर केला. या अर्थसंकल्पात सरकारने शिक्षण क्षेत्र अधिक मजबूत करण्यासाठी अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.

