Education Budget 2026: देशात 3 आयुर्वेद संस्था आणि 5 युनिव्हर्सिटी टाउनशिप विकसित होणार; बजेट 2026 मध्ये शिक्षण क्षेत्राला काय मिळालं?

5 University Townships & 3 New Ayurveda Institutes Announced: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, सलग नवव्यांदा पूर्णकालीन बजेट सादर केला. या अर्थसंकल्पात सरकारने शिक्षण क्षेत्र अधिक मजबूत करण्यासाठी अनेक महत्वाच्या घोषणा केल्या आहेत..विशेषतः आयुर्वेद, फार्मा, डिझाइन, तांत्रिक शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या सुविधा यांवर सरकारचा विशेष भर दिसून आला आहे. २०२६-२७ च्या बजेटमधून येत्या काळात शिक्षणाला थेट रोजगार आणि विकासाशी जोडण्याचा स्पष्ट संकेत मिळत आहे.आयुर्वेद शिक्षणाला चालना२०२६-२७ च्या बजेटमध्ये आयुर्वेद शिक्षणासाठी मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सरकारने देशात ३ नवीन आयुर्वेद संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच औषधांच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी ड्रॅग टेस्टिंग लॅब्स अधिक समक्ष केल्या जाणार आहेत.सरकारच्या मते, आयुर्वेद ही केवळ भारतीय पारंपरिक उपचारपद्धती नसून रोजगार आणि संशोधनासाठी नवी दारे उघडणारी संधी आहे. याशिवाय ३ नवीन आयुर्वेद कॉलेज सुरू करण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील आणि प्रशिक्षित वैद्यकीय तज्ज्ञांची संख्या वाढेल..Union Budget 2026: मोठी बातमी! 15,000 शाळा व 500 कॉलेजमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्स, गेमिंगमध्ये 10 लाख नोकऱ्यांचा मार्ग मोकळा.युनिव्हर्सिटी टाउनशिपमुळे शिक्षणाचे वातावरण बदललेबजेट २०२६-२७ मधील एक महत्वाची घोषणा म्हणजे देशात ५ युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप विकसित केल्या जाणार आहेत. या टाऊनशिपमध्ये शिक्षण, संशोधन, वसतिगृह, क्रीडा सुविधा आणि स्टार्टअप्स यासारख्या सर्व सोयी एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिले आहेत.विद्यार्थ्यांना अभ्यासासोबत नवकल्पना आणि नवोन्मेषावर काम करण्यासाठी अनुकूल वातावरण मिळावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच देशात पाच नवीन विद्यापीठे सुरू करण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोच अधिक सुलभ होईल आणि विविध राज्यांमध्ये शिक्षणाच्या नव्या संधी निर्माण होतील.फार्मा शिक्षणाला नवे बळसरकारने अर्थसंकल्पात औषध क्षेत्राला विशेष महत्त्व दिले आहे. अर्थसंकल्पानुसार, देशात ३ नवीन औषधनिर्माण शैक्षणिक संस्था सुरू केल्या जातील. किंवा संस्थांमध्ये औषध निर्मिती, सुधारणा आणि गुणवत्ता यावर विशेष लक्ष दिले जाईल. यामुळे भारताचे औषधनिर्माण क्षेत्र अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होईल..ईस्ट इंडिया इनोव्हेटिव्ह डिझाइन इन्स्टिट्यूटडिझाइन आणि सर्जनशील शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने पूर्व भारतात नवीन इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइन (IIND) ची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे या भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी देशाच्या इतर भागात जाण्याची गरज भासणार नाही आणि स्थानिक पातळीवर दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध होईल..Union Budget 2026: 'युवा शक्ती प्रेरित बजेट' मधील महत्वाच्या घोषणा आणि ठळक मुद्दे, जाणून घ्या एका क्लिकवर.ABGC कंटेंट क्रिएटर लॅबची तयारीडिजिटल आणि क्रिएटिव्ह कौशल्ये वाढवण्यासाठी सरकारने ABGC कंटेंट क्रिएटर लॅब सुरू करण्याची योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत, आयआयटी मुंबईच्या सहकार्याने देशातील १५,००० माध्यमिक शाळा आणि ५०० महाविद्यालयांमध्ये अशा प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील.येथे विद्यार्थी डिजिटल सामग्री, गेमिंग, अॅनिमेशन आणि नवीन तंत्रज्ञानाशी संबंधित कौशल्ये आत्मसात करू शकतील. याशिवाय, उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचे वसतिगृह बांधण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे..