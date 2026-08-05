करिअर वेध : हवा भविष्यवेधी विचार

डॉ. संजीव वाघ, प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कऱ्हाडबारावीनंतर अभियांत्रिकी शाखेची निवड हा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा निर्णय असतो. केंद्र सरकारच्या ‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनेनुसार आणि नीती आयोगाच्या आगामी तांत्रिक विकास आराखड्यानुसार पुढील दशकात तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार आहेत. विद्यार्थ्यांनी नोकऱ्यांचा विचार न करता २०३५ आणि त्यापुढील काळातील करिअर संधी लक्षात घेऊन शाखा निवडावी..आरोग्य, शेती, बँकिंग, उत्पादन उद्योग, शिक्षण, वाहतूक, संरक्षण, अवकाश संशोधन अशा प्रत्येक क्षेत्रात ‘एआय’चा वापर वाढत असल्यामुळे आगामी काळात खालील क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ‘एआय’ अभियंता मशिन लर्निंग तज्ज्ञ डेटा सायंटिस्ट ‘एआय’ संशोधक ‘एआय’ उत्पादन विकासक.ज्या विद्यार्थ्यांना गणित, तर्कशक्ती आणि प्रोग्रॅमिंगची आवड आहे, त्यांनी कॉम्प्युटर सायन्स, ‘एआय’ किंवा डेटा सायन्स या शाखांचा गंभीरपणे विचार करावा. मोबाईल फोन, संगणक, स्मार्ट टीव्ही, इलेक्ट्रिक वाहने आणि आधुनिक यंत्रणा यांचा पाया म्हणजे सेमीकंडक्टर चिप्स. भारत सरकारने सेमीकंडक्टर उद्योगासाठी हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. यामुळे पुढील क्षेत्रांमध्ये मोठ्या संधी निर्माण होतील ः व्हीएसएसएल डिझाइन चिप डिझाइन एम्बेडेड सिस्टीम्स हार्डवेअर विकास सेमीकंडक्टर उत्पादनइलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन अभियांत्रिकी तसेच व्हिएसएसएल आणि सेमीकंडक्टर इंजिनिअरिंग तसेच सायबर सुरक्षा, रोबोटिक्स आणि मेकॅट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग, रिन्युवेबल एनर्जी इंजिनिअरिंग, एनर्जी सिस्टीम इंजिनिअरिंग आदी शाखा भविष्यात महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. जगभरातील आरोग्य क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेन्सर्स, वेअरेबल उपकरणे आणि डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे मेडिकल डिव्हायसेस, हेल्थकेअर ॲनालिसिस, बायोइर्न्फामॅटिक्स, मेडिकल इमॅजिंग, डिजिटल हेल्थकेअर सिस्टीम या शाखेचे महत्त्व वाढणार आहे. क्वांटम संगणन आणि क्वांटम कम्युनिकेशन या क्षेत्रांमध्ये जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात संशोधन सुरू आहे. त्यामुळे बायोटेक्नॉलॉजी, जनुक अभियांत्रिकी, वैयक्तिक औषधोपचार आणि जैव-संगणन या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या संधी उपलब्ध होतील. इस्रो, खासगी अवकाश उद्योग, उपग्रह तंत्रज्ञान आणि संरक्षण संशोधनामुळे या क्षेत्रातील रोजगार वाढणार आहेत. नॅनोतंत्रज्ञान, स्मार्ट मटेरिअल्स आणि सेमीकंडक्टर साहित्य यामुळे या शाखेचे महत्त्व वाढत आहे..कोणती शाखा निवडावी? स्वतःची आवड आणि क्षमता भविष्यातील रोजगार संधी जागतिक तांत्रिक बदल संशोधनाच्या संधी.उद्योजकता आणि स्टार्टअप संधी२०३५ पर्यंत सर्वाधिक संधी असलेल्या अभियांत्रिकी शाखा कॉम्प्युटर सायन्स (एआय आणि डेटा सायन्स) इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग व्हीएलएसआय आणि सेमीकंडक्टर इंजिनिअरिंग सायबर सिक्युरिटी इंजिनिअरिंग रोबोटिक्स आणि ऑटोमेशन इंजिनिअरिंग मेकॅन्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंग इलेक्ट्रिक इंजिनिअरिंग बायोमेडिकल इंजिनिअरिंग क्वांटम इंजिनिअरिंग रिन्युएबल एनर्जी इंजिनिअरिंगभविष्यातील यशस्वी अभियंता हा केवळ एका शाखेचा तज्ज्ञ नसून कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण, नवोपक्रम आणि उद्योजकता यांचा संगम साधणारा बहुआयामी व्यावसायिक असेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी कोणतीही शाखा निवडली तरी ‘एआय’, प्रोग्रॅमिंग, डेटा सायन्स, संवाद कौशल्ये आणि सतत शिकण्याची वृत्ती आत्मसात करणे आवश्यक आहे. शाखा निवडताना केवळ वर्तमानाचा नव्हे तर भविष्याचा विचार करणे हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.