Career Guide: आकाशात भरारी घेण्याचं स्वप्न आहे? पायलट व्हायचंय? जाणून घ्या पात्रता, ट्रेनिंग खर्च अन् मिळणारा पगार...

Pilot Career Guide: भारतातील नागरी विमान वाहतूक (Aviation) क्षेत्र सध्या अत्यंत वेगाने विस्तारत आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत या क्षेत्राचा वाटा ५३.६ अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा जास्त असून, यामुळे ७५ लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार मिळाला आहे. २०२४ मध्ये 'डीजीसीए'ने (DGCA) १३०० हून अधिक नवीन व्यावसायिक पायलट परवाने (CPL) जारी केले आहेत. आकाशात भरारी घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी हे क्षेत्र रोजगाराच्या उत्तम संधी उपलब्ध करून देत आहे..पायलट होण्यासाठी पात्रता अन् वैद्यकीय चाचणीपायलट होण्यासाठी भारतात दोन मुख्य मार्ग उपलब्ध आहेत—पहिला पारंपरिक सीपीएल (CPL) मार्ग आणि दुसरा एअरलाईन्सचा 'कॅडेट पायलट प्रोग्राम'.वयोमर्यादा: उमेदवाराचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असावे.शैक्षणिक पात्रता: १२ वी मध्ये भौतिकशास्त्र (Physics) आणि गणित (Mathematics) विषयांत किमान ५०% गुण आवश्यक आहेत.(टीप: आर्ट्स किंवा कॉमर्सच्या विद्यार्थ्यांनी 'NIOS' किंवा स्टेट बोर्डच्या ओपन परीक्षेद्वारे या दोन विषयांची परीक्षा उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे.).Post Recruitment 2026: भारतीय टपाल विभागात नोकरीची संधी! महिन्याला ६३ हजारांपर्यंत पगार; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया.वैद्यकीय तपासणी (Medical Test):क्लास २ मेडिकल: डीजीसीए मान्यताप्राप्त डॉक्टरांकडून प्राथमिक तपासणी.क्लास १ मेडिकल: भारतीय हवाई दलाने मान्यता दिलेल्या डॉक्टरांकडून डोळे, ईसीजी, रक्त आणि नाक-कान-घशाची सखोल तपासणी. (खर्च: सुमारे १०,००० रुपये).(टीप: 'कलर ब्लाइंडनेस' असलेल्या व्यक्ती पायलट होण्यासाठी पात्र ठरत नाहीत.).प्रशिक्षणाचा टप्पा: ग्रॅज्युएशन ते फ्लायिंगपात्रतेचे निकष पूर्ण केल्यानंतर उमेदवारांना पुढील टप्प्यांतून जावे लागते-ग्राऊंड ट्रेनिंग (DGCA परीक्षा): यात हवामानशास्त्र (Meteorological), एअर रेग्युलेशन, नेव्हिगेशन आणि रेडिओ टेलिफोनी या विषयांचा समावेश असतो. या लेखी परीक्षेत किमान ७०% गुण मिळवणे अनिवार्य आहे.फ्लाइट ट्रेनिंग (२०० तास): लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर 'फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन' (FTO) मध्ये २०० तासांचा विमान उड्डाणाचा प्रत्यक्ष अनुभव घ्यावा लागतो.टाइप रेटिंग (Type Rating): लहान विमानांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रवासी विमाने (उदा. बोईंग किंवा एअरबस) चालवण्यासाठी या विशेष परवान्याची गरज असते..ट्रेनिंगसाठी विविध देशांत येणारा खर्चपायलट बनण्यासाठी प्रशिक्षणाचा खर्च तुम्ही कोणत्या देशात ट्रेनिंग घेता यावर अवलंबून असतो-भारत: भारतात १४ ते १५ महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी ५० ते ५५ लाख रुपयांचा खर्च येतो.अमेरिका: अमेरिकेत हे प्रशिक्षण अवघ्या १० महिन्यांत पूर्ण होते आणि त्यासाठी ५० ते ५२ लाख रुपये खर्च येतो.दक्षिण आफ्रिका: दक्षिण आफ्रिकेत १२ ते १४ महिन्यांच्या प्रशिक्षणासाठी ३५ ते ४० लाख रुपयांचा खर्च येतो.(टीप: पारंपरिक सीपीएल कोर्सचा एकूण खर्च ५५ ते ८५ लाख रुपयांपर्यंत जातो, तर एअरलाईन्स कंपन्यांच्या 'कॅडेट पायलट प्रोग्राम'चा खर्च १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकतो. यासाठी 'एज्युकेशनल लोन' हा एक उत्तम पर्याय मानला जातो.).Career Guide: नर्सिंग क्षेत्रात करिअर करायचे आहे? जाणून घ्या कोर्सेस, पात्रता, NEET आणि प्रवेश प्रक्रिया!.पगार अन् प्रगतीच्या संधीपायलट म्हणून रुजू झाल्यानंतर पद आणि अनुभवानुसार मिळणारा पगार पुढीलप्रमाणे असतो-फर्स्ट ऑफिसर (Co-Pilot): सुरुवातीला फर्स्ट ऑफिसर म्हणून काम करताना दरमहा १.२५ लाख ते २.५० लाख रुपये पगार मिळतो.कॅप्टन (Captain): कॅप्टन पदावर पदोन्नती झाल्यानंतर दरमहा ४ लाख ते ८ लाख रुपये पगार मिळतो. (कॅप्टन होण्यासाठी किमान १५०० तासांचा उड्डाण अनुभव आणि ATPL परवाना आवश्यक असतो.)आंतरराष्ट्रीय एअरलाईन्स: आंतरराष्ट्रीय एअरलाईन्स किंवा मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये (Gulf Countries) फर्स्ट ऑफिसरला दरमहा ८ ते ९ लाख रुपयांपर्यंत पगार मिळतो.वर्क-लाइफ बॅलन्स: डीजीसीएच्या नियमांनुसार पायलटला उड्डाणानंतर १२ ते १५ तासांची विश्रांती आणि आठवड्यातून सलग ४८ तासांचा वीकेंड ब्रेक मिळणे बंधनकारक आहे. याशिवाय पायलट पुढे जाऊन अकॅडमी इंस्ट्रक्टर किंवा फ्लाइट डिस्पॅचर म्हणूनही करिअर करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.