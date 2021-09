'आयसीएआय'ने सीए परीक्षेसंदर्भात जाहीर केली "ही' महत्त्वपूर्ण अधिसूचना!

By

सोलापूर : दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स ऑफ इंडिया (The Institute of Chartered Accountants of India - ICAI) ने सीए नोव्हेंबर परीक्षा 2021 (CA Exam 2021) संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण सूचना जाहीर केली आहे. सूचनेनुसार, संस्थेने 21 जुलै 2021 ते 20 ऑगस्ट 2021 पर्यंत 'पूर्वीच्या योजनेतून सुधारित योजनेत बदललेल्या' अशा विद्यार्थ्यांसाठी नोव्हेंबरमध्ये परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांना नोव्हेंबर 2021 च्या परीक्षेत जुन्या / नवीन योजनेत बसण्याची परवानगी देण्यात आली होती. या संदर्भात आयसीएआयने ट्‌विटरवर अधिकृत अधिसूचनाही जाहीर केली आहे.

अधिकृत सूचनेनुसार, जे उमेदवार तेव्हा परीक्षेला बसू शकले नाहीत आणि निवड रद्द करू शकले, त्यांना नोव्हेंबर 2021 मध्ये होणाऱ्या सीए फायनल आणि इंटरमीजिएट जुन्या अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेला बसण्याचा शेवटचा प्रयत्न देण्यात आला. या अंतर्गत त्या उमेदवारांनी, ज्यांनी मागील योजनेतून सुधारित योजनेत रूपांतर केले आहे, त्यांना जुन्या / नवीन योजनेमध्ये (इंटरमीजिएट (इंटिग्रेटेड प्रोफेशनल ऍबिलिटी / इंटरमीजिएट आणि फायनल (जुने) / अंतिम (नवीन)) उपस्थित राहण्याची संधी दिली जाईल. नोव्हेंबरमध्ये परीक्षा होणार आहे. या विद्यार्थ्यांना नोव्हेंबर 2021 परीक्षेसाठी परीक्षा फॉर्म भरताना, त्यांना ज्या योजनेत उपस्थित राहायचे आहे त्या योजनेचा उल्लेख करणे आवश्‍यक आहे.

आयसीएआयने अलीकडेच सीए फायनल आणि इंटरमीजिएट (आयपीसी) जुन्या अभ्यासक्रमाच्या परीक्षेत बसण्याची आणखी एक संधी दिली आहे. संस्थेने आता सर्व विद्यार्थ्यांना नोव्हेंबर 2021 पर्यंत जुन्या अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करण्याची संधी दिली आहे. अशा परिस्थितीत, जे विद्यार्थी या परीक्षेसाठी अर्ज करू शकले नाहीत, ते या परीक्षेसाठी अर्ज करू शकतात.